顧立雄爆氣了：20年來所有彈藥案、廠商的資格全都一樣

國防部長顧立雄 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 對於外界質疑數項彈藥、子彈底火標案由沒有經驗廠商標得，國防部長顧立雄今(15)日受訪時激動表示，他們往前溯查20年，所有彈藥標案的廠商資格都是一樣，只要有公司登記、納稅證明、國際貿易，繳交預算金額3%的押標金、得標後5%履約保證金。如果沒辦法經過檢驗，要被解約、沒收履約保證金，「而我們這時候有需要付出一毛錢嗎？沒有啊。那這樣我需要管這個公司叫什麼名字？資本額是多少嗎？」

國防部採購彈藥、子彈底火連續遭爆出由未有先前經營經驗、甚至是臨時新增營業項目的廠商得標，其中福麥國際裝修取得近6億元RDX彈藥案，鞋商「大石國際股份公司」也標得2億子彈底火標案。

廣告 廣告

國民黨外交及國防委員會召委馬文君今日排定專案報告，邀請國防部部長顧立雄報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」，併請經濟部、行政院公共工程委員會、法務部廉政署列席，並備質詢。

顧立雄在出席前受訪時態度相當激動表示，首先要強調的第一點，是關於除了軍備局以外，國內廠商沒有自製產能的火藥原物料，要從國外進口的這些案件，他們往前溯查了二十年，他們全部都才公開招標。

顧立雄說，所有的廠商資格就是有合法的設立證明，有納稅證明，以及有從事國際貿易業，就這三項資格。二十年來所有火藥原物料這樣的類似的進口，沒有任何改變，沒有任何改變，沒有任何一家公司量身訂做，「我們都是採公開招標的程序」，資格也都是維持如此。

顧立雄說，其實他要說明的是，這些火藥原物料重點是在於，「你最後能不能履約以及我們權益如何維護」，火藥原物料它要能夠取得，它必須要取得當地政府的輸出許可的證明文件，它必須要繳交原廠的證明文件，取得經濟部的進出口同意之後，運抵台灣，要經過我們的專業單位品質的檢驗。這些通過之後，它才能夠拿得到錢，沒有辦法通過，它就沒有辦法拿得到錢。

顧立雄說，因此他們在合約設計的部分是，它在招標的階段，它願意來投標，它就要繳交押標金、預算金額的3%，它得標之後，它要繳交預算金額的5%作為的約保證金，因此它一旦沒有辦法取得輸出的許可的證明文件，相關的這些原廠的證明檔案，以及經過他們的品質檢驗，它就會面臨被解約，沒收履約保證金，還要停權，「而我們這時候有需要付出一毛錢嗎？沒有啊。那這樣我需要管這個公司叫什麼名字？資本額是多少嗎？」

顧立雄說，所以重點他們在於，它一定會有要有把握，他會拿得到當地政府的輸出許可證明文件，它會拿得到原廠地的證明，它的品質經過我們檢驗，它才會來交貨，它才會來能夠完成履約，才讓我們的購案能夠執行成功，那我們需要設立什麼其他的門檻呢？我們設立一定的資本額就會讓它容易履約嗎？我們去計較這公司的名字就會讓它能夠履約嗎？因為它只要能夠從事國際貿易業，它拿得到當地政府的許可證明文件，原廠的證明文件他的交貨的品質沒有問題，我們就拿得到貨拿得到貨，我們才會付款，它拿不到貨，它履約保證要被沒收，它要被停權，那當然大家都是有把握的人才會進來嘛。

顧立雄說，第三點他要強調的是這些火藥原物料都是當地政府嚴格管制的，在俄烏戰爭之後，都是以提供當地為優先，取得並不容易。再加上我們的國家的環境處境特殊，我們取得本來就不容易，因此我們要廣徵商源，讓所有有能力的人都能夠進來，但它進來的當下，它就要衡量，它有沒有辦法履約，這他剛剛已經一再的強調，那如果一再的用一些誇大不實的這些指控，讓他們的這些要取得的這些重要戰備物資更加的困難，讓他們的戰備整備沒有辦法得到進一步的落實，「傷害到我們的國家安全」，這是他們不願意看到的。

顧立雄說，國防部絕對經得起檢驗，在這裡也要再次呼籲，「我們所有這些願意參與國防工業的這個廠商，有能力來幫我們取得這些相關我們需要的重要的這些原物料的廠商，大家都持續的努力，為我們這份有關國家安全的工作，大家來繼續努力，我在這邊誠摯的呼籲」。

對於福麥履約情形，顧立雄說，現在只是剛開始一個決標的階段，接下來就會按契約來走。

對於國民黨市議員凌濤要去告發國防部，顧立雄說，「我想我們對於任何在野黨的監督，我們都是虛心接受，但是我也剛剛表示我們都經得起檢驗，所以我想我們願意接受任何的調查，我們也願意配合」。

媒體提問，國民黨立委指控說現在台南已經變成軍火的大鎮，顧立雄說，這就是他剛剛講的，我們在從事公開招標的時候，不會去管這個公司他公司登記的住址在什麼地方，公司的登記的住址在什麼地方，公開招標就只有那三項資格，它是一個合法的公司，有納稅的證明，只要有國際貿易的一個營業項目，就可以來投標。這麼樣子的一個資格，跟這些公司設立在什麼地方，公司叫什麼名字，多少資本額都不在於我們用和約的押標金、跟履約保證金，然後要求要有輸出許可的證明，要有原產的證明，要有相關的品質檢驗，這些看得到交得出來的貨，才會付款，「這才是我們把關的一個重點」。

對於有沒有「賴友友」問題，顧立雄強調，「我們清查了過去20年的這些，我剛剛講類似的案例，都是採如此的公開招標的方式，都是採如此的投標資格，那也都有很多不同家的公司來進行投標，就是如此啦，好不好？」

對於國民黨立委徐巧芯說，台灣對美軍購也沒有拿到貨就付錢，顧立雄說，他要嚴正聲明，我們對美的軍購是一個「政府跟政府之間的」，而且這個軍購的項目通常都是一些裝備、系統等等，「我們現在就是一個火藥的原物料。火藥的原物料，所以他只要能夠運抵台灣，我們的專業單位會協同押運，然後到我們的安全的管制單位，我們來進行檢驗。這就是一個火藥原物料採購採購，跟我們相關的軍售那是完全不同的事情」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國民黨質疑裝修公司標下炸藥採購案 福麥3點聲明：絕非「賴友友」

共軍2架次戰機、7艘艦艇持續擾台 國軍嚴密監控應處