顧立雄爆氣了：20年來所有彈藥案、廠商的資格全都一樣
[Newtalk新聞] 對於外界質疑數項彈藥、子彈底火標案由沒有經驗廠商標得，國防部長顧立雄今(15)日受訪時激動表示，他們往前溯查20年，所有彈藥標案的廠商資格都是一樣，只要有公司登記、納稅證明、國際貿易，繳交預算金額3%的押標金、得標後5%履約保證金。如果沒辦法經過檢驗，要被解約、沒收履約保證金，「而我們這時候有需要付出一毛錢嗎？沒有啊。那這樣我需要管這個公司叫什麼名字？資本額是多少嗎？」
國防部採購彈藥、子彈底火連續遭爆出由未有先前經營經驗、甚至是臨時新增營業項目的廠商得標，其中福麥國際裝修取得近6億元RDX彈藥案，鞋商「大石國際股份公司」也標得2億子彈底火標案。
國民黨外交及國防委員會召委馬文君今日排定專案報告，邀請國防部部長顧立雄報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」，併請經濟部、行政院公共工程委員會、法務部廉政署列席，並備質詢。
顧立雄在出席前受訪時態度相當激動表示，首先要強調的第一點，是關於除了軍備局以外，國內廠商沒有自製產能的火藥原物料，要從國外進口的這些案件，他們往前溯查了二十年，他們全部都才公開招標。
顧立雄說，所有的廠商資格就是有合法的設立證明，有納稅證明，以及有從事國際貿易業，就這三項資格。二十年來所有火藥原物料這樣的類似的進口，沒有任何改變，沒有任何改變，沒有任何一家公司量身訂做，「我們都是採公開招標的程序」，資格也都是維持如此。
顧立雄說，其實他要說明的是，這些火藥原物料重點是在於，「你最後能不能履約以及我們權益如何維護」，火藥原物料它要能夠取得，它必須要取得當地政府的輸出許可的證明文件，它必須要繳交原廠的證明文件，取得經濟部的進出口同意之後，運抵台灣，要經過我們的專業單位品質的檢驗。這些通過之後，它才能夠拿得到錢，沒有辦法通過，它就沒有辦法拿得到錢。
顧立雄說，因此他們在合約設計的部分是，它在招標的階段，它願意來投標，它就要繳交押標金、預算金額的3%，它得標之後，它要繳交預算金額的5%作為的約保證金，因此它一旦沒有辦法取得輸出的許可的證明文件，相關的這些原廠的證明檔案，以及經過他們的品質檢驗，它就會面臨被解約，沒收履約保證金，還要停權，「而我們這時候有需要付出一毛錢嗎？沒有啊。那這樣我需要管這個公司叫什麼名字？資本額是多少嗎？」
顧立雄說，所以重點他們在於，它一定會有要有把握，他會拿得到當地政府的輸出許可證明文件，它會拿得到原廠地的證明，它的品質經過我們檢驗，它才會來交貨，它才會來能夠完成履約，才讓我們的購案能夠執行成功，那我們需要設立什麼其他的門檻呢？我們設立一定的資本額就會讓它容易履約嗎？我們去計較這公司的名字就會讓它能夠履約嗎？因為它只要能夠從事國際貿易業，它拿得到當地政府的許可證明文件，原廠的證明文件他的交貨的品質沒有問題，我們就拿得到貨拿得到貨，我們才會付款，它拿不到貨，它履約保證要被沒收，它要被停權，那當然大家都是有把握的人才會進來嘛。
顧立雄說，第三點他要強調的是這些火藥原物料都是當地政府嚴格管制的，在俄烏戰爭之後，都是以提供當地為優先，取得並不容易。再加上我們的國家的環境處境特殊，我們取得本來就不容易，因此我們要廣徵商源，讓所有有能力的人都能夠進來，但它進來的當下，它就要衡量，它有沒有辦法履約，這他剛剛已經一再的強調，那如果一再的用一些誇大不實的這些指控，讓他們的這些要取得的這些重要戰備物資更加的困難，讓他們的戰備整備沒有辦法得到進一步的落實，「傷害到我們的國家安全」，這是他們不願意看到的。
顧立雄說，國防部絕對經得起檢驗，在這裡也要再次呼籲，「我們所有這些願意參與國防工業的這個廠商，有能力來幫我們取得這些相關我們需要的重要的這些原物料的廠商，大家都持續的努力，為我們這份有關國家安全的工作，大家來繼續努力，我在這邊誠摯的呼籲」。
對於福麥履約情形，顧立雄說，現在只是剛開始一個決標的階段，接下來就會按契約來走。
對於國民黨市議員凌濤要去告發國防部，顧立雄說，「我想我們對於任何在野黨的監督，我們都是虛心接受，但是我也剛剛表示我們都經得起檢驗，所以我想我們願意接受任何的調查，我們也願意配合」。
媒體提問，國民黨立委指控說現在台南已經變成軍火的大鎮，顧立雄說，這就是他剛剛講的，我們在從事公開招標的時候，不會去管這個公司他公司登記的住址在什麼地方，公司的登記的住址在什麼地方，公開招標就只有那三項資格，它是一個合法的公司，有納稅的證明，只要有國際貿易的一個營業項目，就可以來投標。這麼樣子的一個資格，跟這些公司設立在什麼地方，公司叫什麼名字，多少資本額都不在於我們用和約的押標金、跟履約保證金，然後要求要有輸出許可的證明，要有原產的證明，要有相關的品質檢驗，這些看得到交得出來的貨，才會付款，「這才是我們把關的一個重點」。
對於有沒有「賴友友」問題，顧立雄強調，「我們清查了過去20年的這些，我剛剛講類似的案例，都是採如此的公開招標的方式，都是採如此的投標資格，那也都有很多不同家的公司來進行投標，就是如此啦，好不好？」
對於國民黨立委徐巧芯說，台灣對美軍購也沒有拿到貨就付錢，顧立雄說，他要嚴正聲明，我們對美的軍購是一個「政府跟政府之間的」，而且這個軍購的項目通常都是一些裝備、系統等等，「我們現在就是一個火藥的原物料。火藥的原物料，所以他只要能夠運抵台灣，我們的專業單位會協同押運，然後到我們的安全的管制單位，我們來進行檢驗。這就是一個火藥原物料採購採購，跟我們相關的軍售那是完全不同的事情」。
更多Newtalk新聞報導
國民黨質疑裝修公司標下炸藥採購案 福麥3點聲明：絕非「賴友友」
共軍2架次戰機、7艘艦艇持續擾台 國軍嚴密監控應處
其他人也在看
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 27
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 240
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 86
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 16 小時前 ・ 3
蕭敬騰岳父林光寧辭世享年75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了
Summer在文中透露，父親自9月以來歷經三次搶救，前兩次都順利度過，未料這一次仍不敵病魔離世。她指出，林光寧因吸入性肺炎住院，住院期間病況反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科交叉會診，全家人對北醫醫療團隊表達深深感謝，也心疼父親承受的折磨。過去3個月，只要人...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 17
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 42
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 10
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 25
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 338
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 173
WBC》山本由伸確定參賽？ 道奇總經理：太早
日前有日本媒體報導，洛杉磯道奇投手山本由伸已確定參加2026年世界棒球經典賽，佐佐木朗希則不參賽，對此道奇總經理Brandon Gomes表示他們尚未確定日本3名球星是否會在經典賽投球。TSNA ・ 2 小時前 ・ 4
網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆 網讚：九州真男人不是叫假的
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）日前發文力挺，大讚「我們的首相做得好，超棒！」時常在社群平台海巡的他，又被發現看到網友發文要賴清德總統「滾出台灣」，他直接公開炮轟引起網友一片讚聲，連政治工作者周軒都曬出多則夢多回覆網友的留言佩服大讚：「有夠瘋的啦！」三立新聞網 setn.com ・ 46 分鐘前 ・ 30
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 7
女星自爆已立好遺囑！不婚不生「8億遺產給三人」 親吐：用在對人身上
50歲的香港實力派演員佘詩曼，出道多年累積《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《延禧攻略》、《新聞女王》等代表作，被封為「港劇女王」，演技與地位備受肯定。近日她在受訪時罕見談及生死與人生規劃，自曝早已完成遺囑安排，保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），並坦言希望把錢「用在該用的人身上」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 8
MLB》天使沒賣大谷翔平虧慘了 美作家勸老虎別再冒險
老虎今年打出好成績，殺到美聯分區系列賽才敗給水手，他們的王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）距離自由市場只剩下最後1季。與其讓史庫柏打完明年進入自由市場，美媒《The Athletic》作家鮑登（Jim Bowden）建議老虎選擇賣出史庫柏以交換大量資源。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 5
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 279