顧立雄研判共軍航母福建號返廠缺改 蔡明彥與全球45國緊密交流戰略情報
國防部首度公布監控中共航空母艦「福建號」影像，國防部長顧立雄預判，是要回上海長興島造船廠進行缺點改進。（圖片來源／國防部）
國防部今（17）日首度公布監控中共航空母艦「福建號」昨天航經台灣海峽的影像，國防部長顧立雄在立法院表示，因為航母飛行甲板上無艦載機，預判是要回上海長興島造船廠進行缺點改進。
軍方公布監控「福建號」的黑白照片，國防部強調，運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
「福建號」是在2022年6月命名，搭載了電磁彈射系統，並在2025年11月正式加入解放軍海軍的戰鬥序列，中國正式進入「三航母時代」。
另一件讓軍方警鈴同步大響的事情，為中國在今日上午8點半起，以「聯合戰備警巡」為名，出動殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計23架次出海。
其中，14架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域。軍方同樣 運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統「適切應處。」
美華盛頓航母演習「逼車」，遼寧號嚇到立即返港
針對中國對臺威脅，國安局長蔡明彥在外交及國防委員會答詢時則透露，他已與全球45個國家，召開過100次正式雙邊會議，以國際情報交流，來了解各國關注的重點，以及共同發展更緊密的戰略與情報合作。
蔡明彥並表示，由於臺灣站在第一線承受中國複合式威脅，也累積了不少經驗，主要是去分享第一線處理的經驗，提升國際防禦與安全的認識。
國安局觀察，美國華盛頓號航母在日本東部水域演習，共軍「遼寧號」當日即轉向返回母港。圖為川普、高市視導華盛頓航母情形。（圖片來源／CVN 73臉書）
此外，共軍航母「遼寧號」艦載機殲-15戰機，高調地在6日兩度對執行領空侵犯應對任務的日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射，牽動印太局勢進一步升溫。
蔡明彥稱，美國在8日立刻啟動美日安保合作機制，由華盛頓航母與日本在日本東部水域演習，遼寧號隨即於當日轉向，返回母港。
蔡明彥表示，這也是遼寧號出海訓演最短天數的一次，觀察原因為美日快速啟動的嚇阻機制。
俄羅斯在印太「插一腳」，恐支援中國犯臺後勤和牽制
此一局勢延燒，引來俄羅斯「插一腳」。中俄軍方在9日即於日本周邊實施長距離聯合巡航，一度有多達15架中俄軍機同時繞飛日本。
美國接著出動2架B-52戰略轟炸機，於10日與日本戰機進行聯合演訓，此舉被視為美日的戰力展示。
蔡明彥對此說明，中俄協力聯合巡航目的，是為增加東亞地區的複雜度，讓美國在應處時更為複雜。
針對立委關切中國如武力犯臺時，俄羅斯可能的協力角色，蔡明彥分析，俄方有可能在後勤上支援中國，或是在印太區域進行挑釁的動作，複雜化、分散化的牽制和制衡角色。
民進黨籍立委沈伯洋、王定宇等人並關注明年度國防預算與1.25兆國防特別預算並未付委審查一事，顧立雄表示，從美國剛發布的國家安全戰略來看，均強烈建議盟友應共同分擔防衛責任，區域各國亦增加國防預算；美國認為印太與臺灣為關鍵核心位置，我們不能成為拒止體系中的破口，美國會對我方自我保衛的決心產生質疑。
此外，福麥裝修公司取得5.9億元「RDX海掃更」炸藥引發譁然，外交及國防委員會並通過國民黨籍立委馬文君等人的兩項提案。
一是要求國防部依據聯合國《關於危險貨物運輸建議書》等規定，交貨要列入第三方公正單位檢驗報告文件，二是後續擴充案，不得超過原採購原單價，以嚴肅採購紀律。
更多信傳媒報導
高虹安涉貪大逆轉 劉世芳稱很快將復職 沈伯洋：莫對司法失去信心
Counterpoint：記憶體成本大漲 2026年全球智慧手機出貨量預估減少2.1%
什麼叫行政院長「不副署」？ 公民課本沒教、九成台灣人不知道 王婉諭解釋給你聽
其他人也在看
Yahoo十大娛樂人物｜Lulu好事成雙、大S、方大同等巨星殞落…金秀賢、王大陸爭議事件延燒
2025年是交織著收獲和失去的一年，回首這一年來娛樂圈有所動盪，有些人離開，有些人報喜，有些人經歷苦難，有些人成長茁壯。今年Yahoo十大娛樂人物包括突然離開我們的大S、方大同、顏正國，還有陷入陰謀論的中國演員于朦朧，因爭議事件頻頻躍上媒體版面的有韓星金秀賢、王大陸、江祖平。雨過天晴的則有Lulu與陳漢典宣布婚訊、沈玉琳患病但逐漸好轉中，以及離婚後更美麗的陳妍希。馬上來看看今年的他們因為什麼事件成為話題焦點吧。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 小時前 ・ 11
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 93
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 71
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 152
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的車區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往市內湖...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 96
MLB/撿到大谷翔平全壘打！他拒6千萬報價 執意上平台拍賣
洛杉磯道奇球星大谷翔平在今年季後賽曾上演投打二刀流，6局10K外加單場三響砲，該役的第三轟落入觀眾席被一名35歲拳擊教練佛羅雷斯（David Flores）撿到，而這顆紀錄球，如今將透過拍賣公司進行公開競標，據悉，他曾婉拒高達200萬美元（約新台幣6296萬元）的私下收購報價。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 9
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 6
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 7
觀光客小戴！放下長髮「仙氣爆棚」 赴義朝聖比薩斜塔卻見一片黑
台灣羽球傳奇天后戴資穎上個月7日宣布自己正式退役，不再是選手，而在脫下球衣之後，她的生活可謂多采多姿，近日就遠赴歐洲旅行，分享自己在義大利觀光的照片，有別於過去在球場上得豎起馬尾，「觀光客小戴」決定放下長髮，令不少球迷都覺得耳目一新。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 42
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 189
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 108
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 166
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒聲請一次傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 26
2026最新旅遊補助來了！每人最高領2000元，隔天免費玩26家遊樂園
為刺激國內觀光發展，交通部規劃於2026年推出多項旅遊補助，其中生日住宿補助將於明年１月率先啟動，每月抽選1000人獲得1，200元補助。而平日住宿補助方案預計4／1正式上路，提供第１晚800元、續住食尚玩家 ・ 5 小時前 ・ 9
賈靜雯一套「全空美背」禮服太狂！51歲狀態直接美回31歲 網封「美貌權威」太合理！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 6 小時前 ・ 2
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 136
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 28