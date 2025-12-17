顧立雄研判共軍航母福建號返廠缺改 蔡明彥與全球45國緊密交流戰略情報

國防部首度公布監控中共航空母艦「福建號」影像，國防部長顧立雄預判，是要回上海長興島造船廠進行缺點改進。（圖片來源／國防部）

國防部今（17）日首度公布監控中共航空母艦「福建號」昨天航經台灣海峽的影像，國防部長顧立雄在立法院表示，因為航母飛行甲板上無艦載機，預判是要回上海長興島造船廠進行缺點改進。

軍方公布監控「福建號」的黑白照片，國防部強調，運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

「福建號」是在2022年6月命名，搭載了電磁彈射系統，並在2025年11月正式加入解放軍海軍的戰鬥序列，中國正式進入「三航母時代」。

另一件讓軍方警鈴同步大響的事情，為中國在今日上午8點半起，以「聯合戰備警巡」為名，出動殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計23架次出海。

其中，14架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域。軍方同樣 運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統「適切應處。」

美華盛頓航母演習「逼車」，遼寧號嚇到立即返港

針對中國對臺威脅，國安局長蔡明彥在外交及國防委員會答詢時則透露，他已與全球45個國家，召開過100次正式雙邊會議，以國際情報交流，來了解各國關注的重點，以及共同發展更緊密的戰略與情報合作。

蔡明彥並表示，由於臺灣站在第一線承受中國複合式威脅，也累積了不少經驗，主要是去分享第一線處理的經驗，提升國際防禦與安全的認識。

國安局觀察，美國華盛頓號航母在日本東部水域演習，共軍「遼寧號」當日即轉向返回母港。圖為川普、高市視導華盛頓航母情形。（圖片來源／CVN 73臉書）

此外，共軍航母「遼寧號」艦載機殲-15戰機，高調地在6日兩度對執行領空侵犯應對任務的日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射，牽動印太局勢進一步升溫。

蔡明彥稱，美國在8日立刻啟動美日安保合作機制，由華盛頓航母與日本在日本東部水域演習，遼寧號隨即於當日轉向，返回母港。

蔡明彥表示，這也是遼寧號出海訓演最短天數的一次，觀察原因為美日快速啟動的嚇阻機制。

俄羅斯在印太「插一腳」，恐支援中國犯臺後勤和牽制

此一局勢延燒，引來俄羅斯「插一腳」。中俄軍方在9日即於日本周邊實施長距離聯合巡航，一度有多達15架中俄軍機同時繞飛日本。

美國接著出動2架B-52戰略轟炸機，於10日與日本戰機進行聯合演訓，此舉被視為美日的戰力展示。

蔡明彥對此說明，中俄協力聯合巡航目的，是為增加東亞地區的複雜度，讓美國在應處時更為複雜。

針對立委關切中國如武力犯臺時，俄羅斯可能的協力角色，蔡明彥分析，俄方有可能在後勤上支援中國，或是在印太區域進行挑釁的動作，複雜化、分散化的牽制和制衡角色。

民進黨籍立委沈伯洋、王定宇等人並關注明年度國防預算與1.25兆國防特別預算並未付委審查一事，顧立雄表示，從美國剛發布的國家安全戰略來看，均強烈建議盟友應共同分擔防衛責任，區域各國亦增加國防預算；美國認為印太與臺灣為關鍵核心位置，我們不能成為拒止體系中的破口，美國會對我方自我保衛的決心產生質疑。

此外，福麥裝修公司取得5.9億元「RDX海掃更」炸藥引發譁然，外交及國防委員會並通過國民黨籍立委馬文君等人的兩項提案。

一是要求國防部依據聯合國《關於危險貨物運輸建議書》等規定，交貨要列入第三方公正單位檢驗報告文件，二是後續擴充案，不得超過原採購原單價，以嚴肅採購紀律。

