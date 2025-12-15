顧立雄稱包商符合規定不需管名字地址 滿志剛批：搞玩命快遞？

國防部長顧立雄15日受訪時情緒激動強調，國防部絕對禁得起檢驗。（圖／周志龍攝）

針對福麥等業者承攬國軍炸藥採購案，國防部長顧立雄今（15）日到立法院備詢前指出，只要廠商有資格從事國際貿易，能夠取得產地國輸出許可，按規定繳納押標金與履約保證金，產品品質經得起檢驗，「我們不需要去管公司叫什麼名字，不需要管它登記在什麼地方」。對此，台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛今（15）日痛批，顧立雄買軍火不管名字地址，是在搞玩命快遞？

滿志剛表示，顧立雄一句「包商只要符合規定，我不要管名字地址」，還真的把當年《玩命快遞》的「不過問名字、不過問內容、不拆開包裹」三原則給貫徹了，只是這次玩的卻是全國人的命。

滿志剛指出，RDX炸藥是高危險、高污染的火藥，結果福脈公司沒有運輸實績，沒有合格防爆倉儲，根本不符合政府採購法還能得標，甚至依照國際海運危險貨物章程，岸上處理人員也要有受夠危險品培訓及相關證照，福脈公司根本也沒有，到底憑什麼拿到5.9億元，開口合約高達15億的標案？

滿志剛說，顧立雄說只在乎拿不拿得到貨，請問運輸過程造成的風險問題有考慮過嗎？碼頭上岸、陸上運輸都不用管嗎？美國茱麗葉軍事彈藥場就已經有RDX污染周遭土壤與地下水的案例，請問萬一產生公共危險與相關污染，造成的公共危害有考慮過嗎？

滿志剛痛批，如果只要拿得到貨，剩下都不管，乾脆未來軍火都可以叫foodpanda送，用裝修公司的標準搞軍火進口，用一般貨運的標準看待軍火運輸，而國防部長竟然還不自知問題出在哪裡，把國人及環境安全置之度外，才是國防最悲哀的地方！

