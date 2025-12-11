顧立雄稱有輸出許可就能投炸藥標案 王鴻薇提3點：真是太詭異了

王鴻薇表示，「看懂了嗎？只要有國際貿易業務，有進口實續都可以標國防部標案，成為軍火國家隊」。（圖／報系資料庫）

有關於福麥室內設計公司取得高達5.9億元國防部炸藥標案，國防部長顧立雄今（11）日回應表示，只要有代理商資格，能夠提出相關數據證明，然後查驗能夠落實的話，每一個人都有資格來投標。對此，國民黨立委王鴻薇表示，只要有國際貿易業務，有進口實續都可以標國防部標案，成為軍火國家隊。而且一次標得，還有擴充標案，室內裝修公司未來最高可以拿得14.1億（5.9＋8.2）億元得標金。

王鴻薇發文提出以下疑點，一、這家公司從110-113年沒有進口一毛錢商品，只有今年極少量不到50萬美元（合台幣1500萬元），卻一舉能拿下5.9億的進口炸藥標案，這就是相關數據。

二、國防部說這家公司有做國際貿易，只要有輸出許可就可以承包。但是決標公告上的產地國別清清楚楚是中華民國，那需要什麼輸出許可？國防部有公告不實的問題嗎？

三、最扯的是這是一個可以後續擴充的標案，後續擴充期限到117年12月15日為止，金額高達8.2億元，還可採用限制性招標讓原廠商辦理採購。

王鴻薇說，「看懂了嗎？只要有國際貿易業務，有進口實續都可以標國防部標案，成為軍火國家隊」。

王鴻薇表示，而且一次標得，還有擴充標案，室內裝修公司未來最高可以拿得14.1億（5.9＋8.2）億元得標金。令人不解的是，全台國際貿易業有30多萬家，卻只有一家主業是室內裝修的公司來標國防部標案，這真的是太詭異了。

