顧立雄籲國防特別條例速付委 民眾黨自提版本刪減預算上限

甲板上站了不少測試人員，國造潛艦海鯤號26日從高雄港出發向外海前進，進行第6次海測，並未進行傳出的潛航測試，仍停留在浮航階段，由於海鯤號進度落後合約進度，國防部依約每日對台船開罰19萬。

至於國軍持續強化戰力，但1.25兆國防特別條例仍在立法院卡關，民眾黨團也正式自提國防特別條例版本，全案預算上限下修到4000億、採一年一編，要求專報各裝備籌獲期程，另外也列出5項美方已公告的M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統等對美軍購案。

廣告 廣告

立法院民眾黨團總召黃國昌說，「台灣人從來沒有人把自由當成是免費的，但是我們付了錢就要拿到東西，沒有拿到東西是要怎麼樣強化國家安全？」

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，「國防採購事涉機密，是高度的政府對政府的行政行為，國會應該將力氣放在嚴審監督、防止洩密身上，而不是在這裡提出自己的版本。」

面對民進黨團的呼籲，黃國昌強調，本週是否放行行政院版本，還要跟國民黨團討論。至於國防部長顧立雄26日，也再到立院針對政院版軍購特別條例和預算備詢。

國民黨立委馬文君質疑，「你到現在連一架飛機都還沒有拿到，你要怎麼快速投入，今天你要告訴我們怎麼樣去改善這些，你都沒有辦法，付了錢還沒有到位的部分。」

國防部長顧立雄表示，「所以委員的意思就是說，我們F-16沒辦法交機，我們所有其他的裝備都不需要籌購了。」

馬文君說，「你不是只有F-16沒有交機。」

民進黨立委陳俊宇表示，「基於什麼樣的原因，必須要透過跨年期的特別預算來執行？」

顧立雄回應，「8年期的一個特別預算的話，這整個預算規模它會是穩定的，整體的需求都納入到年度預算的話，會影響其他的民生、經濟、社福、教育等推動。」

顧立雄強調，國防特別條例應該趕快付委、才能討論，而且到時立委們也還可以監督、刪減預算。

更多公視新聞網報導

藍營邀對《國防特別條例》報告 顧立雄籲盡速付委討論

