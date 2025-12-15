顧立雄罕見動怒！重申火藥標案「3資格」：設其他門檻就容易履約？
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導
國防部近期決標5.9億之「RDX海掃更」炸藥原料採購，由台南「福麥國際室內裝修公司」得標，卻遭國民黨立委王鴻薇質疑，此案重演疫情期間「小吃店進口快篩」，要求相關單位說清楚。對此，國防部長顧立雄今（15）日罕見動怒，重申投標廠商3項資格，並強調國防部公開招標，絕對經得起檢驗。
顧立雄表示，他要強調的第1點是，除了軍備局以外，國內廠商沒有自製產能的火藥原物料要從國外進口的案件，往前溯查了20年，全部都採取公開招標，所有廠商資格就是有合法設立證明、納稅證明，有從事國際貿易，20年來所有火藥原物料案件的進口，「沒有任何改變，沒有任何1家公司量身定做，都是採公開招標程序，資格也都維持如此」。
接著，顧立雄說明，這些火藥原物料重點在於最後能不能履約，以及權益如何維護，火藥原物料要能取得，必須有當地政府輸出許可，得繳交原廠證明文件，取得經濟部進出口同意之後，運抵台灣再經過專業單位品質檢驗，這些通過之後才能拿錢，沒辦法通過就沒辦法拿到錢。
國防部長顧立雄。（圖／民視新聞）
針對合約設計部分，顧立雄進一步指出，廠商願意投標就要繳押標金，約為預算3%，而得標後要繳到5%作為餘額保證金，一旦對方沒辦法取得輸出許可證明，以及經過品質檢驗，就會面臨被解約、沒收履約保證金，還要停權。
顧立雄罕見動怒，「我們這時候有需要付1毛錢嗎？沒有啊！我需要管這個公司叫什麼名字，資本額是多少嗎？」，重點在於廠商一定要有把握，拿到當地政府輸出許可及原廠證明，品質經得起檢驗，才會來交貨、完成履約，讓購案執行成功，「我們需要設立其他門檻嗎？設立一定資本額就會容易履約嗎？去計較公司名字就會讓它能夠履約嗎？」
對此，顧立雄強調，廠商只要能從事國際貿易，拿到當地輸出許可、原廠證明，交貨品質沒有問題，我們就能拿到貨物，拿到貨才會付款 ，若是拿不到貨，對方履約保證金就會被沒收，還要被停權，「當然是有把握的人才會進來」。
國防部長顧立雄。（圖／民視新聞）
最後1點，顧立雄說道，這些火藥原物料都是當地政府嚴格管制，俄烏戰爭之後，都以提供當地為優先，取得並不容易，加上我們國家環境處境特殊。因此，我們要廣徵商源，讓所有有能力的人都能夠進來，「它進來就要衡量能否履約，這我剛已經一再強調」。
顧立雄重申，如果一再用誇大不實指控，讓取得重要戰備物資更加困難，讓戰備整備沒辦法沒辦法進一步落實，傷害國家安全，這是我們不願意看到的，「國防部絕對禁得起檢驗，也要再次呼籲願意參與國防工業的廠商，有能力取得重要原物料的廠商，大家都持續努力，為國安工作努力」。
至於目前福麥履約狀況如何？顧立雄回應，現在只是剛開始決標，接下來就會按契約走。針對國民黨稱要赴北檢告發，他則表示「對任何在野黨監督都虛心接受」，但國防部禁得起檢驗，願意接受任何調查跟配合；而藍營更質疑稱，台南已變成軍火大鎮？他反擊說道，公開招標時不會管公司登記住址在哪、多少資本額，公開招標只有那3項資格：合法公司、有納稅證明、國際貿易營業項目。
原文出處：快新聞／顧立雄罕見動怒！重申火藥標案「3資格」：設其他門檻就容易履約？
