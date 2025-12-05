顧立雄視導心戰大隊與資通電軍 肯定官兵反制認知攻防表現

國防部長顧立雄視察部隊，5日訪視心戰大隊與資通電軍。圖為先前部隊訪視。 圖：軍聞社提供（資料照片）

[Newtalk新聞] 國防部長顧立雄今（5）日視導北部駐軍，先後前往心戰大隊與資通電軍指揮部，慰勉官兵長期堅守崗位、不分晝夜執行任務，並為大家加油、打氣，強調「國防部是所有在第一線抗敵官兵最堅實的後盾」。

顧立雄上午首先抵達心戰大隊，聽取任務簡報，瞭解部隊近期認知攻防執行成果，並由專人說明心戰作業車等裝備性能諸元與運用方式。他指出，日前敵人以不實資訊進行分化、滲透攻擊，目的在打擊軍心士氣，削弱我方韌性。但官兵仍以最高標準，發揮部隊在訊息傳播、心理作戰及反制敵宣傳上的高昂士氣與戰力，殊值肯定。

稍晚轉往資通電軍視導時，顧立雄表示，該單位在資安防護等任務方面展現高度專業能力，是守護網路疆土的重要力量。面對灰色地帶襲擾、網路攻擊與認知作戰等複合式威脅，我方必須以堅強實力建構無形戰線的重要防線。

顧立雄特別感謝兩個單位官兵眷屬的支持與體諒，讓大家能無後顧之憂執行任務。他同時勉勵官兵持續精進個人本職學能，面對資訊戰與心理戰等多元威脅保持高度警覺，以專業能力與團隊合作克敵致勝。顧立雄並要求各級幹部落實照顧官兵生活，營造穩定安心的工作環境，強化保密安全，確保官兵能在更周延的規劃下有效達成任務。

