顧立雄視導資通電軍、心戰大隊 稱國防部是官兵後盾

（中央社記者吳書緯台北5日電）中國官方日前意圖對國軍官兵長臂管轄、通緝懸賞，國防部長顧立雄今天視導北部駐軍，先後慰勉心戰大隊及資通電軍，感謝官兵長期堅守崗位、不分晝夜執行任務，並為大家加油、打氣，強調國防部是所有第一線抗敵官兵最堅實後盾。

國防部資通電軍指揮部、國防部政戰局心戰大隊的官兵，日前先後遭到中國官方宣稱通緝懸賞，立法院外交及國防委員會11月24日通過譴責案，指出中國此舉已構成對國家主權嚴重侵犯與挑釁，國軍肩負保家衛國、捍衛台灣民主憲政神聖職責，且中國對台灣從不具有任何司法管轄權，絕不容許中國以其國內法進行長臂管轄。

國防部晚間發布新聞稿指出，顧立雄今天視導北部駐軍，先後慰勉心戰大隊及資通電軍，上午先赴心戰大隊聽取任務簡報，瞭解部隊近期認知攻防執行成果，並聽取專人說明心戰作業車等裝備性能諸元與運用方式。

顧立雄表示，日前敵人以不實資訊進行分化、滲透攻擊，目的在打擊軍心士氣，削弱國軍韌性，但國軍官兵仍以最高標準，發揮部隊在訊息傳播、心理作戰及反制敵宣傳上的高昂士氣與戰力，殊值肯定。

顧立雄隨後視導資通電軍部隊時指出，部隊在資安防護等任務方面，展現高度的專業能力，是守護網路疆土的重要力量，面對灰色地帶襲擾、網路攻擊與認知作戰等複合式威脅，台灣必須以堅強實力，建構無形戰線的重要防線。

顧立雄也特別感謝兩個單位官兵眷屬的支持與體諒，讓大家能無後顧之憂執行任務，並勉勵持續精進個人本職學能，面對資訊戰與心理戰等多元威脅，保持高度警覺，以專業能力與團隊合作克敵致勝，也要求各級幹部，落實照顧官兵生活，營造穩定安心的工作環境，強化保密安全，以確保官兵能在更周延的規劃下，有效達成任務。（編輯：翟思嘉）1141205