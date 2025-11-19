顧立雄視導 「自殺無人機」發射器首曝光

針對國軍陸續接裝ALTIUS-600M型攻擊無人機，國防部長顧立雄18日表示，象徵國軍建構無人載具作戰能量，已邁出重要一步。未來三軍將陸續籌獲各型無人機，並同步發展訓練規範及作戰教則，朝「新訓練、新思維、新裝備、新科技」方向發展，提升整體防衛作戰效能。

ALTIUS-600M攻擊無人機系統的 訓練彈發射情形；國軍配備的雙聯裝發射拖車首度曝光。(圖/國防部)

在相關聯參主管的陪同下，顧立雄18日視導陸軍無人機訓練中心，除了聽取任務簡報，並走訪室內飛行訓練場、沉浸式教室，了解授課情形、裝備性能諸元，以及受訓班隊的課程設計與訓練模式。

廣告 廣告

隨後，官兵也演練發射ALTIUS-600M型攻擊無人機的金屬訓練彈，展現接裝成果。顧立雄特別頒發加菜金，嘉勉官兵在訓練上的辛勤付出及所獲成效。

顧立雄視導 ALTIUS-600M攻擊無人機；圖左為陸軍副司令李天龍 。(圖/國防部)

顧立雄表示，肯定無人機訓練中心按計畫執行各項訓練，循序漸進強化官兵操作技巧，以及任務規劃、戰術運用及戰力整合能力；並期許單位不斷精進，以肆應未來作戰型態。

顧立雄指出，ALTIUS-600M型攻擊無人機將持續撥交實兵部隊，未來結合戰演訓時機驗證效能。烏克蘭的實戰經驗顯示，即使在戰場上面對人力、資源劣勢，但廣泛的創新運用無人載具，仍可發揮不對稱作戰優勢。

ALTIUS-600M攻擊無人機儲放情形也是首度曝光。 (圖/國防部)

國防部強調，將依敵情威脅及防衛作戰需求，陸續籌獲各型無人機，同步發展訓練規範及作戰教則，期快速建立強韌嚇阻戰力，提升國軍整體防衛作戰效益。

無人機訓練中心的室內飛行訓練場。 (圖/國防部)

延伸閱讀

影/福建艦首實兵訓練曝殲-15DT彈射 「航母五件套」秀戰力

影/「從從容容」統戰大陸？王世堅：統一次就好「文雅的挑釁」

影/恫嚇日本？解放軍發片「槍已上膛劍已出鞘」：時刻準備打勝仗