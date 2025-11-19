顧立雄視導ALTIUS-600M無人機訓練 期建嚇阻戰力

（中央社記者吳書緯台北19日電）國防部長顧立雄昨天視導陸軍無人機訓練中心，官兵演練射擊ALTIUS-600M攻擊型無人機訓練金屬彈，展現接裝成果。顧立雄指出，國防部將陸續籌獲各型無人機，同步發展訓練規範及作戰教則，期快速建立強韌嚇阻戰力，提升國軍整體防衛作戰效益。

國防部下午發布新聞稿指出，顧立雄昨天在相關聯參主管陪同下，視導陸軍無人機訓練中心，除聽取任務簡報，並走訪室內飛行訓練場、沉浸式教室，了解授課裝備性能諸元，以及受訓班隊課程設計與訓練模式，官兵也演練射擊ALTIUS-600M攻擊型無人機訓練金屬彈，展現接裝成果。

顧立雄表示，ALTIUS-600M攻擊型無人機陸續接裝，象徵國軍建構無人載具作戰能量，已邁出重要一步，未來三軍將陸續籌獲各型無人機，並同步發展訓練規範及作戰教則，朝「新訓練、新思維、新裝備、新科技」方向發展，提升整體防衛作戰效能。

顧立雄肯定無人機訓練中心按計畫執行各項訓練，循序漸進強化官兵操作技巧，以及任務規劃、戰術運用及戰力整合能力，並期許單位不斷精進，以應未來作戰型態。

顧立雄指出，ALTIUS-600M攻擊型無人機將持續撥交實兵部隊，未來結合戰演訓時機驗證效能，烏克蘭的實戰經驗顯示，即使在戰場上面對人力、資源劣勢，但廣泛地創新運用無人載具，仍可發揮不對稱作戰優勢。

顧立雄表示，國防部將依敵情威脅及防衛作戰需求，陸續籌獲各型無人機，同步發展訓練規範及作戰教則，期快速建立強韌嚇阻戰力，提升國軍整體防衛作戰效益。

ALTIUS-600M攻擊型無人機不僅可從陸海空多種載具發射，並具備4小時滯空時間、440公里航程，可執行情監偵、通訊中繼、電戰干擾等任務，或搭載高爆彈頭用於打擊戰甲車輛，還具備可回收、可重複使用特性，堪稱當前最先進滯空攻擊彈藥。（編輯：翟思嘉）1141119