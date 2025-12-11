顧立雄解釋炸藥投標案 王鴻薇再揭3疑點：真是太詭異

國防部長顧立雄11日出席立法院朝野協商。（姚志平攝）

國民黨立委王鴻薇11日在立法院受訪。（姚志平攝）

國民黨立委王鴻薇昨（10日）踢爆，國防部一件高達8億多元的採購案，決標金額5.9億，品項為「武器彈藥及零件」，得標廠商竟是福麥國際室內裝修公司；國防部長顧立雄今（11日）表示，因這些武器彈藥及零件，國內「沒有自製產能」，具有從事國際貿易代理商的資格，只要能夠提出相關輸出許可的證明，都有資格來投標；對此，王今再提出3個疑點，包含這家公司從110至113年沒有進口一毛錢商品，只有今年極少量不到50萬美元，卻一舉能拿下5.9億的進口炸藥標案，這就是相關數據。

顧立雄今在立法院受訪時表示，國防部會做好相關輸出許可證明的查驗，跟最後交貨時的原廠來源證明查驗，類似像這樣火藥原物料的採購案，只要具有這樣的代理能力、只要有辦法取得相關國軍需要的火藥原料，「坦白講這是一翻兩瞪眼的事情，能不能取得，其實是可以相當明確的來認定」。

對於顧立雄的說法，王鴻薇在臉書發文說，想再提出以下疑點：

第一，這家公司從110至113年沒有進口一毛錢商品，只有今年極少量不到50萬美元，卻一舉能拿下5.9億的進口炸藥標案，這就是相關數據。

第二，國防部說這家公司有做國際貿易，只要有輸出許可就可以承包。但是決標公告上的產地國別清清楚楚是中華民國，那需要什麼輸出許可？國防部有公告不實的問題嗎？

第三，最扯的是這是一個可以後續擴充的標案，後續擴充期限到117年12月15日為止，金額高達8.2億元，還可採用限制性招標讓原廠商辦理採購。

王鴻薇並寫下，「懂了嗎？只要有國際貿易業務，有進口實續都可以標國防部標案，成為軍火國家隊。而且一次標得，還有擴充標案，室內裝修公司未來最高可以拿得14.1億（5.9＋8.2）億元得標金。令人不解的是，全台國際貿易業有30多萬家，卻只有一家主業是室內裝修的公司來標國防部標案，這真的是太詭異了。」

