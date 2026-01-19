顧立雄認國軍遭滲透「情況嚴重」 強調：9成以上案件是官兵檢舉



橋頭地檢署日前查出陳姓軍人涉入共諜案，意外發現中天主播林宸佑疑似擔任「白手套」的角色，引發各界譁然。對此，國防部長顧立雄今天（19日）表示，國軍遭中國滲透的情況相當嚴重，不過其中超過9成以上的案件是官兵主動檢舉、或是部隊自查，顯示保防教育仍有一定的效果。

國軍遭滲透情況嚴重 將加嚴涉蜜查核

顧立雄表示，對於國軍共諜案頻傳感到十分痛心，國軍近年加嚴了涉密查核的規範，之前精準機密標示也是為了要讓官士兵對於機密保護有一定的警覺，後續也會對士官兵做法治教育等宣導。

顧立雄進一步指出，國軍要持恆精進反滲透的工作，因為確實國軍遭滲透的情況的確相當嚴重；不過他也強調，目前的案件有超過9成是官士兵檢舉、或是部隊自查，顯示國軍的法治教育還是成功的。

