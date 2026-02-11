顧立雄證實國防自主帶動「4000億產值」 創造9萬工作機會

顧立雄表示，國防自主可以帶動4000億經濟產值。（圖／presidentialoffice）





總統賴清德於今（11）日上午10時在總統府大禮堂舉行「守護民主台灣國防特別預算」記者會，再次針對「國防特別預算」的整體戰略思維與政策方向進行說明，現場與會的還包括，副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將等。國防部長顧立雄強調，國防預算受阻不只影響國防，國防自主可以帶動4000億產值、創造9萬人的工作機會。

《紐約時報》提問表示，如果「國防特別預算條例」沒有通過的話，可能暴露的弱點是什麼？

賴清德對此表示，預算沒有辦法確實到位，除了會影響國軍戰力之外，也會影響國際社會對於質疑台灣自我防衛的決心。

顧立雄針對國軍實質戰力造成的影響指出，如果預算通過，包括防空、反裝甲、無人系統作戰、資管決策系統都可以大幅提升，這些都是經過完整配套思考出來的。

顧立雄表示，「國防特別預算」影響的除了對外商購之外，也影響到國內委製裝備，國防自主可以帶動國內經濟效益，初估可以帶動4000億產值，創造9萬人的工作機會。

顧立雄強調，「國防特別預算條例」是一個完整的計畫，8年的預算通過，就能夠有效支援迫切需要建構的國防能力上，也不希望台灣成為印太集體嚇阻力量的破口。

