顧立雄證實援贈「死神」無人機沒了 但非美方「由贈改賣」

美國拜登政府時期，以總統撥款權（PDA）軍援我國4架MQ-9A「死神」無人機；有知情者表示，在川普重回白宮之後，政策變為「改贈為賣」，我方因此決定放棄這4架飛機。國防部長顧立雄今天在立院承認，軍援計畫確實已經生變，但他宣稱，「美方改贈為賣」的說法完全不是事實。

顧立雄說，MQ-9B我方本來就有買4架，這個部分完全沒有改變。至於原來美方要無償軍援4架的部分，在過程當中涉及一些相關問題跟細節，但是基於台美軍事交流的默契，無法做公開細節的說明。但是「美方本來要援贈，改成叫我們買」的說法，完全不是這樣子。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多udn報導

0成本抽成、酸炸雞店老闆狂犬病 逢甲女學生道歉

小貓骨折癱瘓 工程系學生打造專屬輪椅重生奔跑

坐飛機遇行動電源自燃 專家曝溫度控制就用它

豆腐脂肪和熱量超乎你想像 營養師揭吃太多3缺點