顧立雄證實F-16V明年交機！ 郭正亮曝「軍工大廠產能」打臉

針對66架對美軍購F-16V（blk70）進度，國防部長顧立雄本月3日表示，預期美國會在年底完成組裝10架，並接續測試飛行，若順利，明年應可看到F-16V飛返台灣；同時間在線組裝共50架（含預計年底完成的10架），美方2班制、20小時趕工中。對此，前立委郭正亮26日就表示，「洛克希德馬丁公司一年的產能最多才30架，在台灣前面還排三個國家」，引發討論。

賴清德26日在記者會上表示，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算規劃，預計未來八年（2026～2033年）投入1兆2,500億元經費，打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統，並導入高科技、AI的強韌防衛作戰體系。政府將以「拒止」、「韌性」、「智慧化」三大策略，在2027年達成國軍高戰備能力，2033年建成全面嚇阻戰力，最終建構能永久捍衛民主台灣的國防力量。

郭正亮26日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「台灣之盾的細目還沒開出來，應該比較接近以色列的鐵穹＋一點川普的金穹」，郭正亮直言，「400億美金分8年，這跟川普的理解不一樣，川普的理解是年度預算，這等於一年只增加了50億美金」，郭正亮坦言，「現在國防預算到9500億，就算特別預算1500億加進來，這樣每年事實上只有3.6％，你怎麼可以說是5％？用特別預算來忽悠」。

郭正亮更用F-16V舉例，「顧立雄自己講的，明年要交機，但洛克希德馬丁公司一年的產能最多才30架，在你前面還排三個國家」，郭正亮認為，「在F-16V還沒給、潛艦國造還沒成功之前，對大陸不要講大話，重裝備都還沒到，要怎麼跟人家打？」郭正亮最後說，「中國大陸對台灣2027是建立了武統能力，客觀上並沒有說要打、那年會發生戰爭，不要搞錯了」。

