顧立雄預判福建號「回長興島做缺改」 栗正傑：不是防長該講的話

國防部今（17）日發布動態，指出共軍福建號航母於昨天穿越台灣海峽，國防部長顧立雄在立院質詢時補充，從發布的照片顯示甲板沒有艦載機，預判應是要回到上海的長興島進行缺失改進。對此，退役陸軍少將栗正傑直言，福建號當時穿越台灣海峽有各種可能，包括接替演習等，所以「應是要回到上海的長興島進行缺失改進」不是國防部長該講的話。

國防部長顧立雄今天赴立院外交及國防委員會報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢，民進黨立委羅美玲特別針對福建號動態做出關切，詢問國防部，這次的舉動有什麼異常之處？顧表示，國防部有全程監控，發布的照片也顯示上面並沒有艦載機，預判福建號應該是要回到上海的長興島，去做進一步相關缺改；羅追問，所以沒有任何的軍事舉動？顧回應，目前觀察沒有。

栗正傑今天在政論節目《新聞大白話》表示，「應是要回到上海的長興島進行缺失改進」不是作為國防部長該講的話，有句話叫做料敵從寬，顧憑什麼判斷福建號就是要回長興島？他指出，首先，顧立雄稱福建號甲板上沒艦載機，但該艦有機庫，有沒有可能當時該艦的艦載機是停放在機庫中？

再來，當時福建號是否有可能是要接替遼寧號航母，至黃海海域進行演習？福建號甲板上沒有艦載機，是要在上海周遭地區接收艦載機？因此栗正傑直言，類似的話不需要由國防部長講，如果講錯就糗了，「代表我們的情報判斷是如此的差」。

