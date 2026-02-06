顧立雄：中共意圖形塑台海內海化假象 麻痺民眾心防

（中央社記者游凱翔台北6日電）國防部長顧立雄表示，共機去年擾台達3764架次、較113年增長23%，且中共意圖形塑「台海內海化」假象，透過灰色地帶及認知作戰施壓，麻痺民眾心防；因應敵情威脅迫切且真實存在，國軍強化訓練外，也會導入AI與新興科技因應。

中共持續透過機艦及軍演對台施壓，顧立雄近日向媒體表示，共軍運用軍事施壓、灰色地帶襲擾、網路攻擊及認知作戰等手段，意圖用更繁複、精準的行動威懾台灣。

他說，統計數字顯示，共機各型主輔戰機包括無人機在內，於去年頻繁逾越台灣海峽中線進入西南、東部空域達3764架次，相較113年的3066架次、成長約23%；另外，中共各型作戰艦去年共2640艘次駛入台灣應變區，相較113年的2475艘次，增加約7%。

廣告 廣告

顧立雄也提到，中共常態性在外離島的禁限制水域、海峽中線周邊從事執法巡查，意圖形塑「台海內海化假象」，並運用資安威脅手段，從事網攻及駭客入侵，綜合政治、經濟、軍事、心理等多重手段對台實施認知作戰、統戰滲透等，當這樣的行動不斷上演，「我們擔心容易麻痺民眾的心防」，事實上，這種敵情威脅是迫切且真實存在。

顧立雄表示，國軍為有效因應敵情威脅，秉持不升高衝突、不挑起事端原則，綿密掌握共軍動態並精實三軍聯合作戰能力、強化後勤支援、全社會防衛韌性，藉採購新式武器等方式持續優化國軍不對稱戰力，並配合新式武器裝備獲得等，驅動防衛作戰革新。

他說，國軍也會秉持任務導向、為戰而訓原則，實質推動各項訓練改革作為，並依循聯戰指揮機制運作、實兵預演、實戰化演練及聯戰計畫訓練整備週期，提升各級部隊「高戰備」能力。

顧立雄表示，國防部也關注新興科技在軍事上的應用，國防部的國防創新小組（DIU）積極探尋民間成熟產品及創新技術，透過廠商交流、國外觀展、駐外單位協助蒐集、委託研究等管道，去年共舉辦117場次商情交流。

顧立雄指出，今年將會執行衛星影像AI自動辨識系統、擴增實境智慧作戰系統、智慧化倉儲管理等3項原型開發，以及繫留型無人機、輕兵器火控系統、聲學追蹤、水下滑翔機等10項少量現貨測試，循產業化圓桌會議執行無人機7項、資安類3項的研發補助作業，促進發展。

顧立雄也提到，未來將在現有多元籌獲途徑，規劃更多國外已部署、有實績的新興裝備，透過原型開發、小批量採購快速驗測新興科技是否符合作戰需求，包括無人地面載具、四足機器人、自主化無人艇、智慧化後勤管理、雷射通訊系統等，藉小批量採購測試、快速建案及籌獲。

國防研究層面，顧立雄指出，重點在無人載具及反制偵搜、資電防護、航太動力跟飛彈系統、創新不對稱技術，去年共執行130項研究案，有效掌握關鍵技術發展。

另外，因應人工智慧快速崛起，顧立雄說，去年10月成立專案辦公室，導入具AI功能的技術，建立數位資料管理制度跟標準，確保資料正確性、一致性跟可用性，且擴大服務運用、奠定智慧技術的基礎環境，因為資料及數位治理是基本功夫，藉此引進、強化AI治理能力，加速國軍現代化進程。（編輯：謝佳珍）1150206