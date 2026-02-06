顧立雄：今年起教召全面14天 漢光42號演習10天9夜

今年起教召全面14天。圖為宜蘭縣後備旅步三營教育召集訓練。美聯社



為強化國軍後備戰力，國防部自2022年試行的14天教召，國防部長顧立雄證實，今年起將開始全面實施，未來不再有「5至7天」教召，優先進行常備部隊編實動員，驗證快速恢復戰力；而今年漢光42號演習仍實施10天9夜、24小時連續對抗。

國防部長顧立雄日前與媒體餐敘時表示，後備軍人教召，今年開始全面實施14天，取消以往的5至7天。原則上優先常備部隊編實動員，使常備部隊原兵歸原位，驗證快速恢復戰力。

顧立雄說明，透過14天完整訓練並強調「原兵歸原位」，讓後備軍人的專長與部隊需求達成「相容」，使退伍官兵回到原本服役或專長相符的單位，快速驗證部隊在戰時「快速恢復戰力」的效能，確保後備部隊能真正成為常備部隊的有力支撐。

針對今年的漢光42號演習重點，顧立雄說，將維持10天9夜，聚焦於分散式指管、預想殲敵區作戰、戰場經營、留滯作戰執行、無人機防處與人力動員演練。今年陸軍個部隊開始執行「新式兵科基地訓練」，是汲取美軍經驗，分為前置訓練、戰術及戰力鑑測等三階段。

顧立雄提到，以往5天4夜的戰術測驗，改為結合作戰進程，實施10天9夜、24小時連續對抗，高強度訓練方式將驗證協同作戰能力，也磨練官兵作戰意志、戰場抗壓性。

顧立雄補充，目前進來的役男都是高中畢業、人數較少，大學畢業要等到2027年才會大量入伍，今年將584聯兵旅在三軍聯訓基地進行的「聯勇」實彈操演，配屬一個由義務役為主的步兵營，重點放在陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合拘束打擊能力。

