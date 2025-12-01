顧立雄：全面檢討「戰鬥部隊」定義
藍營立委提出志願役官兵加給調為三萬元，賴清德總統今年三月拋出官兵「戰鬥部隊加給」從每月三千至五千元，增為七千至一萬二千元，許多「非戰鬥部隊」單位人員大反彈或出現「升職反而減薪」怪象。國防部長顧立雄昨天表示，現代戰爭已朝聯合作戰型態發展，必須全面性檢討「戰鬥部隊」定義。
顧立雄未明說將如何調整，但他答覆民進黨立委王定宇、國民黨立委謝衣鳯時提及，目前戰鬥部隊定義為連級以下，但現代作戰以聯兵營為單位，裝甲旅也是戰鬥部隊，會再與行政院討論定義。
國民黨立委徐巧芯上會期提出修正軍人待遇條例，將每月一萬元「志願役加給」提升至三萬元，以改善缺員窘境。國防部隨即安排賴總統視導駐松山機場陸戰隊，賴當場宣布志願役加給調到一萬三千至一萬五千元；戰鬥部隊加給，第一類「戰鬥部隊」五千增至一萬二千元，第二類「戰鬥支援部隊」三千增至七千元。
朝野競相為國軍加薪，國民黨團持續推動修法，六月透過表決完成三讀。然而，政院八月底提出明年度中央政府總預算案，卻拒編新法所需的加薪金額，表示將聲請釋憲。
由於戰鬥部隊加給的發放被限定連級以下，調升後出現不少怪現象，例如營級參謀軍官薪水，比不過剛下部隊的排長；另外，空軍地勤人員可領，陸海軍航空部隊地勤人員卻被排除，隨著數字落差加劇，軍中不平聲浪更高。
民進黨立委羅美玲質詢，目前可領兩類戰鬥加給的官兵約七萬五千人，占總人數一半，是否誘因足夠？顧立雄說，各職務不應齊頭平等，國防部將研擬調整同職務卻不同待遇的情況，並整體規畫戰鬥部隊定義。
軍事專家揭仲說，當初馬政府研擬發放戰鬥部隊加給，國防部主張軍中除機關單位以外的「部隊」官兵都應發放，但因主計總處等單位異議，只好發明「連級以下才發」規定，出現許多執行問題；如今國防部方向是正確的。
逾兆國防預算說明不足 藍委：每字價值16億元
聯合報昨報導，八年一點二五兆元國防特別預算將增購一營愛國者飛彈，並提升現役九個飛彈連等，顧立雄昨表示，只要能滿足國防部要求的各項事宜，都是未來籌購的潛在項目。國民黨立委陳永康質疑，國防部說明嚴重不足，以目前文字篇幅，相較於預算規模，等於每個字價值新台幣十六億元。
前副總統呂秀蓮說，以時間推估，賴總統投書華盛頓郵報是在國安會議前完成，也就是先向美國人交代，再向台灣人民報告；為何歷任總統常作出逾越任期的決策和預算？
對於在野質疑要開戰，民進黨秘書長徐國勇昨反駁「不能上完廁所才買衛生紙」。國民黨立委許宇甄說，如何讓兩岸持續和平交流，「讓馬桶趕快通暢，比較重要」。
