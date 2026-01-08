顧立雄：共艦與海警船12/30離開24浬 國軍維持戒備

（中央社記者吳書緯、游凱翔台北8日電）中共去年底對台灣發動軍演，國防部長顧立雄今天表示，中共軍艦與海警船12月30日晚間6時10分就離開24浬範圍，國軍當時秉持料敵從寬原則，維持適度戒備、隨時應變。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。顧立雄上午進入會議室前接受媒體聯訪。

針對去年底的中共軍演動態，顧立雄今天表示，中共軍艦與海警船12月30日晚間6時10分就離開24浬範圍，但還在應變區範圍內，國軍秉持料敵從寬原則，維持適度戒備，隨時應變突發狀況。

媒體追問，國軍12月31日下午是否還在警戒狀態。

顧立雄表示，國軍基於料敵從寬，中共軍艦、海警船離開24浬範圍，但還沒有離開應變區，所以國軍還是維持適當戒備。

另外，對於中共對台軍演期間，海委會主委管碧玲仍與部屬聚餐一事，海委會副主委兼海巡署長張忠龍5日曾做出3點說明，首先，管碧玲治軍一向嚴謹且體恤部屬，第2，2025年12月30日晚間6時，中共海警船跟軍艦均已離開限制水域，他於晚上9時30分，經過整體評估後，建議主委會議可照常進行。

張忠龍表示，當天餐會是公務行程一部分，並無外界所說飲宴、喝酒、唱歌。第3，海巡署是專業團隊，經過專業評估後給予最好建議，事實證明評估正確，中共海警船在周邊海域行動都在海巡與國軍掌握中。（編輯：蘇志宗）1150108