顧立雄：台美共識是強化自衛能力 結合理念國共同嚇阻

（中央社記者游凱翔台北6日電）國防部長顧立雄今天表示，台灣正朝「發展先進科技以利成為不可或缺的角色」目標努力，就安全議題而言，台美共識就是強化自我防衛能力，美國不但會協助台灣，同時結合印太周邊理念相近國提升共同嚇阻能力，「以實力來確保和平，是美國不變政策方向。」

國防部上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」，並備質詢。

顧立雄會前接受訪問，媒體關切，法務部認為應將「閃兵」的刑責提高，同時也有立委提議修改除役年齡，顧立雄回應，妨害兵役治罪條例等相關刑責議題，國防部會與內政部及相關部會研議，但除役年齡與妨害兵役兩者並未完全連結，因為有構成妨害兵役的行為就會有相關治罪處置，至於除役年齡部分，國防部會針對國軍不同單位、階層必須達成任務所需的年齡做適切考量。

媒體詢問，針對美國作家佛里曼於遠見高峰會表示，可確信美國總統會支持台灣的日子，已一去不復返了。

顧立雄指出，佛里曼在演說中有提到台灣應發展先進科技以利成為不可或缺的角色，台灣也正朝這點努力，就安全議題而言，台美的共識就是強化自我防衛能力，美國不但會協助台灣，也同時結合印太周邊的理念相近國提升共同嚇阻能力，「以實力來確保和平，是美國不變政策方向。」

外傳國軍擬購置635套「可攜式無人機反制系統」，並編列於特別預算中。顧立雄會前受訪，全案仍在建案當中，不便透露細節。（編輯：張均懋）1141106