顧立雄：因應嚴峻敵情威脅 上限1兆2500億元特別預算有迫切性

國防部長顧立雄廿六日表示，面對敵人對我國家安全的威脅，我們不能有絲毫時間的浪費，為肆應當前嚴峻敵情威脅，國防部提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例及特別預算規劃，預劃於一一五至一二二年，投入新台幣一兆二千五百億元為上限金額，籌購精準火砲等七類裝備，顧部長強調，該特別預算有迫切性，對戰力的提升極其關鍵，若未獲立法院通過，影響極大，友盟國家也會對臺灣有無自我防衛的決心感到懷疑。

國防部表示，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別預算涵蓋三大特色，包含「建構防衛體系、打造『臺灣之盾』；引進高科技與AI、加速擊殺鏈；厚植國防產業、打造非紅供應鏈」。關於內涵重點有：精準火砲籌購；遠程精準打擊飛彈籌購；無人載具及其反制系統；防空、反彈道及反裝甲飛彈籌購；強化作戰持續量能相關裝備；臺美共同研發及採購合作之裝備、系統等。