顧立雄：國防預算不只是增加數字 盼朝野支持防衛需求

國民黨主席鄭麗文昨天（11/12）與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面，被解讀是要了解國防預算的態度，國防部長顧立雄今天（11/13）上午在立法院回應，增加國防預算，不是說單純讓國防預算增加數字，都是基於敵情威脅程度以及防衛作戰能力需要，希望不分朝野都支持國防預算。

由於鄭麗文曾公開表達反對增加軍費支出，不僅不接受美方所要求國防支出提高至GDP的5％，甚至認為光是提高至GDP的3％以上，台灣就會無法負擔，排擠到其他民生支出，因此外界多認為她的態度會遭致美方不滿。而根AIT的會面，也被解讀為是美方要了解藍營對國防預算的態度。AIT發言人則表示，谷立言在會中強調美國致力維持兩岸和平，並支持兩岸對話、反對任何片面改變現狀的舉措。

顧立雄今天上午前往立法院報告國軍編現比提升方案並備質詢，會前被問到如何看AIT處長谷立言與鄭麗文會面，是不是希望支持台灣的國防預算？顧立雄回應表示，增加國防預算，不是說單純讓國防預算增加數字，真正重點放在背後，是根據整體防衛作戰需求，購置需要武器裝備，這是整個重點，對於國防預算增加，都是基於敵情威脅程度以及防衛作戰能力需要，台灣要強化自我防衛能力，一定要逐步增加國防預算，增加預算強化自我防衛能力，再結合友盟國家進行集體嚇阻，才能以實力取得和平，這是國防部基本立場，希望不分朝野都支持國防預算。

