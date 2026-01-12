顧立雄：失事F-16的黑盒子已有斷斷續續訊號出來

國防部長顧立雄。 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 花蓮空軍基地一架編號6700 的 F-16V 單座戰機，於 2026年1月6日晚間執行夜間訓練時失事墜海，飛官辛柏毅上尉下落不明。國防部長顧立雄今(12)日立法院受訪表示，目前黑盒子定位，有一些斷斷續續訊號出來，但要再做進一步確認。但因為海象不好、無法出港，一旦海象好，專業船隻即會出港定位。

對於失事的F-16及飛官搜救進度，顧立雄說，他首先要感謝海巡，還有陸海空軍兄弟的辛苦，現在海軍的部分派出62艘次，無人機的部分也派出16架。第二作戰區沿著花蓮一直到台東，在沿岸一直不斷的搜索，已經有1206人次，還是持續不斷的在進行搜尋。

顧立雄說，現在派了專業的船隻去做定位，「那個黑盒子的定位，現在是有一些斷斷續續的一個訊號出來，這些斷斷續續的訊號出來，我們要進一步再確認。但是因為海象實在不好，船隻無法出港。所以一旦船隻出港，我們海象好的時候出港，然後再確定這個黑盒子的定位，我想定位之後我們再做進一步的動作，有任何的進展再跟各位報告。」

