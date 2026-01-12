顧立雄：步槍子彈採購價比軍備局自製便宜 205廠預計9月全線量產

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部大量採購步槍子彈日前招標，價格遭質疑是以往國軍替美軍生產子彈的3倍。對此，國防部長顧立雄今(12)日表示，軍備局自製彈為16元、對外採購價格為15.53元，對外採購價低於軍備局自製價格，過往曾有每發6元的價格，是因為當時的底火、發射藥、包材、運輸成本均由美方負擔，我方僅代工，因此不能混淆、相比。

立法院外交及國防委員會12日邀國防部長顧立雄(左)報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢，顧立雄與陸軍司令部參謀長陳建義(後)、國防部彈藥處處長郭昆明(右)同台答詢。(記者廖振輝攝)

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢。

顧立雄先後於會前媒體聯訪及答詢時，說明國軍對外採購步槍彈藥的原因指出，國軍因實戰化訓練、恢復一年期義務役、後備教召延長等需求，導致每年彈藥消耗量遽增，達到5367餘萬發，其中4506萬餘發為鋼芯彈，佔整體83％。

彈藥處處長郭昆明指出，軍備局205廠準備遷廠前，2017年曾詢問彈藥處，當時評估一年射訓量約為2千多萬發，前4年卻突然暴增至每年5、6千萬發，等於4年內已經用完8年的訓耗量。

至於採購價格，軍備局長林文祥中將說明，本此招標採購的M855鋼芯彈，若由軍備局自製提供，每發成本為16.18元，這次招標得標價為每發15.53元。

顧立雄也說明，國軍先後於2005至2011年及2012年至2020年兩次合約，替美軍產制M855子彈，每發僅需6元，是因為當時的底火、發射藥、包材、運輸成本均由美方負擔，台灣僅負責彈頭、彈殼、加工部分，因此與國軍製作全彈的價格不同，不能夠相比。

國防部205兵工廠去年底搬遷至高雄大樹的新址，林文祥指出，205舊廠產線為各彈種共線，新廠分為4條生產線，將各自生產不同口徑彈藥，5.56公厘產線將在今年3月全線量產，目前仍在小批量測試，7.62公厘、12.7公厘、9公厘等3條產線，預計要等9月才能量產。

林文祥指出，軍備局將在1.25兆元特別預算下，新造一條年產達5000萬枚的底火生產線，戰時可提升至7000萬，底火產能是影響子彈產能的最大因素。

