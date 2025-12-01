顧立雄：海鯤浮航測試未裝錨不影響安全 12月中回裝

（中央社記者游凱翔台北1日電）外界關注海鯤潛艦這次浮航測試未裝設船錨。國防部長顧立雄今天強調，仍以安全為首要考量，因評估主備動力系統正常，且拖船警戒、戒護兵力全程支援，錨具在這次測試非必要條件，原廠預計12月中回裝。

國造潛艦海鯤號實施浮航測試，針對外界討論未裝設船錨，恐有安全疑慮。顧立雄回應，錨在一般潛航時不會使用，但有設計多重的備援手段，不管是浮航或潛航都會確保安全，「安全是首要考量」。

媒體詢問，海軍司令唐華上將「被拔掉」轉任國防大學校長，是否與海鯤號延宕有關。顧立雄回應，唐華是「轉任」國防大學校長，並沒有「被拔掉」，所有人事異動均由三軍統帥、總統賴清德所核定，並借用唐華的專業、才幹，推動國防大學改革的重大任務。

國民黨立委徐巧芯亦關切此議題，海軍參謀長邱俊榮中將答詢指出，由於原廠在錨機測試時發現必須更換部分元件，因此目前由原廠處理中、未裝設於海鯤，而這次測試是執行高轉速動力測試，有無船錨對整體重量影響「非常低」，海鯤本身會自己平衡、不影響配重。

顧立雄再次強調，安全是首要考量，每次海測均會逐項評估，制定安全規範、風險管理應處，且符合安全條件才會海測。就這次用錨議題，在一般潛航不會使用，而是航經狹窄水域、進出港且因應緊急狀況必須減速才會使用，「是多重備援選項之一」。

顧立雄指出，就這次浮航測試，因評估主、備動力系統正常，且一旁有拖船警戒、戒護兵力全程支援等，「錨具在這次浮航測試並非必要條件」，但錨機由廠商完成調教、回裝後，會再以浮航測試方式下錨、起錨測試；邱俊榮補充，預計12月中回裝。（編輯：蘇志宗）1141201