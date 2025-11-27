顧立雄：海鯤號完成2大系統調校 將規劃第5次浮測

（中央社記者游凱翔、賴于榛台北27日電）國造潛艦海鯤號今天上午進行第4度浮航測試，國防部長顧立雄指出，目前已完成「主機與電力管理系統」與「整合式儎台管理系統（IPMS）」整備，將視這次成果再規劃第5次浮航測試。

總統賴清德昨天宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算規劃。行政院會今天討論、通過國防部擬具達新台幣1兆2500億元、2026至2033年的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，草案將送立法院審議。

廣告 廣告

媒體在會後記者會中關切，國造潛艦海鯤號上午執行第4次浮航測試，是否代表「主機與電力管理系統」與「整合式儎台管理系統（IPMS）」兩項的調校已經完成。

顧立雄回應，目前已完成上述兩項的整備，因此這次浮航測試將針對主機與電力管理系統、IPMS、全艦水密等項目進行測試，視結果再規劃第5次浮航測試，若順利則進入潛航測試。

針對測試過程，海軍參謀長邱俊榮中將日前備詢提到，海上測試（SAT）階段會先進行3至4次的浮航測試，浮測後進行裝備調整、調校，包含塢內必要工程，再接續後續潛航測試，預期潛航測試的深度約50公尺，完成試航後，才進入深水200公尺左右的要求規範，完成這3樣測試後，還會加上必要的作戰測評（實彈射擊操雷），才完成全數SAT。（編輯：林淑媛）1141127