顧立雄：漢光演習維持10天9夜 基地對抗天數翻倍

（中央社記者游凱翔台北6日電）國防部長顧立雄表示，今年漢光42號演習將延續漢光41號維持10天9夜，聚焦分散式指管、預想殲敵區作戰與城鎮韌性等。為落實實戰化訓練，今年全面實施14天教召並取消5至7天舊制，且陸軍執行新式基地對抗訓練由原本5天4夜延長為10天9夜，並納一年義務役步兵營參訓。

因應敵情威脅，國軍年度重大軍事演習「漢光演習」實兵操演去年延長為10天9夜（過往大多為5天4夜），並實施無劇本、不間斷的連續演練，被稱為是史上最長的漢光演習。

顧立雄近日向媒體表示，國軍持續秉持任務導向、為戰而訓原則，實質推動各項訓練改革作為，藉此提升各級部隊「高戰備」能力，在重大演訓層面，去年已完成立即備戰操演、軍種戰術總驗收多項戰演訓，有效支撐聯合作戰計畫的任務能力。

他說，今年規劃4月至11月間執行立即備戰操演、聯合防禦操演、漢光演習及各軍種聯合對抗演練，持續強化部隊關鍵作戰能力。其中今年漢光42號實兵演習會維持10天9夜，聚焦分散式指管作業、預想殲敵區作戰、戰場經營、留滯作戰執行效能、無人機防處與人力動員演練，並結合縣市政府2026城鎮韌性科目，演習全程採「實兵、實地、實裝、實況」方式推動，逐步落實實戰化訓練要求。

在陸軍的部分，顧立雄說明，陸軍汲取美軍訓測經驗跟模式，各部隊今年也要開始執行新式兵科基地訓練，區分前置訓練、戰術及戰力鑑測等3階段。由於以往都是5天4夜的戰術測驗，現在調整為結合作戰進程，依作戰計畫實施10天9夜、連續24小時對抗，驗證地面協同作戰能力，也能磨練官兵作戰意志、戰場抗壓性。

顧立雄提到，大學畢業的一年期義務役男預計2027年入伍，目前以高中畢業為主編成的步兵營，今年也將配合聯兵584旅進訓三軍聯合火力實彈測考，重點在陣地防禦、通聯指揮、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合拘束打擊能力。

後備教召部分，顧立雄指出，從今年1月起已全面實施為期14天的教召，因此未來將沒有5至7天的教召。原則上將優先常備部隊編實動員，使常備部隊「原兵歸原位」讓專長相符，驗證快速恢復戰力。（編輯：蘇志宗）1150206