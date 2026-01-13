顧立雄「無」字咒 箍緊了國軍

今年元旦開始，國防部實施「國軍機密資訊精準標示精進作法」，公文逐段在段尾標示密等，大量無涉機密內容，段段最後都要加上個「無」字，基層工作量大增，根本不見實效，通篇的「無」字，好像是部長顧立雄給三軍官兵的緊箍咒，只是，這種形式主義，能箍緊國軍，還是讓官兵更為麻木痛苦？

國防部於6日發布新聞稿稱，新的做法是參考美軍與國際友盟國家精準作法，逐頁逐段審認，還有利於後續資訊管理、追蹤、傳遞與歸檔作用，民眾可以申請無涉機密的內容，但顧立雄念茲在茲的美國、日本，真的這樣管理公文嗎？

顧立雄在立院因此事受質詢，態度強硬，現行法規有《國家機密保護法》以及《國軍文書檔案作業手冊》第二章第四節機密文書處理規範，當中也明確規定，不同等級機密文書合併使用或處理時，以最高等級為機密等級，段段標註並無助於提高機密等級，而就算是部分解密，也可以塗銷處理，通篇的「無」字天書，到底有什麼幫助，也說不出。

而「無」字咒更反映出了賴政府與國軍當前欠缺戰略思維，只在無關宏旨的問題上打轉。許多綠營人士，動輒提出要將部隊去黃埔化，卻不知道當年黃埔建軍能夠在短期內成功，正是因為有科學思維為功，據王柏齡將軍回憶，黃埔強調練成火線上實際的下級幹部，在射擊、劈刺、戰鬥教練、排以下指揮與政治教育上苦下功夫，如果光是做應付長官的無用功，東征北伐能夠勝利嗎？對照今日國防部的做法，官員應該思之汗顏。

抗戰之前，國軍曾聘請德國國防軍之父塞克特將軍來華指導建軍，塞克特語重心長告知蔣委員長，自己雖身為顧問，但是國軍建軍應該要能夠養成自己的軍事思想與制度，而不是照抄照拿就能成功，在與美軍軍事合作過程當中，當年高層與國軍將領，亦時常檢討美軍思維與制度，是否合乎國情，哪些需要修正，高層軍事會議也屢有磋商討論，這才是真正的軍事合作，平等合作，絕非囫圇吞棗，形似強權附庸或者傀儡。

賴清德、顧立雄張口閉口皆是國防，但國軍更為精強了嗎？從層出不窮、大膽犯上的軍紀案件、一再延遲交貨的軍品採購案，軍人薪資福利未調整來看，情況難以樂觀，演習已到家門口，光是念個「無」字緊箍咒，不過是強調權威，「我說了算」，再度劣化部隊的工作環境，造成無謂的工作負擔，使更多基層幹部萌生不如求去之心，時間自可以告訴我們答案。「無」。（作者為黃埔軍校同學後代聯誼會會長）