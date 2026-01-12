顧立雄：發現F-16黑盒子訊號 待海象好轉船隻將出港測量定位

空軍第5聯隊飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，6日晚間在花蓮外海墜海失聯，12日規劃包含空軍6架次軍機、海軍2艘艦艇、海巡7艘艦艇等兵力持續陸海空搜救，不放棄任何可能的希望，國防部長顧立雄證實，目前有斷斷續續發現一些機上黑盒子的訊號。

顧立雄表示，「那個黑盒子的定位，現在是有一些斷斷續續的訊號出來。這個海象好的時候出港，然後再確定黑盒子的定位」。

顧立雄強調，因為海象問題，負責定位的專業船隻無法出港，有任何進展會再說明。

軍方持續搜救行動，不過國軍對外採購步槍彈藥價格也在立法院引發關注，藍委馬文君曾質疑，國防部過去自製5.56公厘步槍彈每顆價格約6元，還曾外銷美國，現在對外採購價格卻貴了3倍。

馬文君質疑，「從93年開始一直到現在，每年有4000多萬發，你用的都是鋼芯彈，可是我們卻從來沒有採購過。」

顧立雄說明，「委員就是講說原來沒有那麼多，所以他這個訓量就一直增加。」

國防部長顧立雄對民進黨立委羅美玲說明，「這兩個都是由美方來提供發射藥、底火跟包裝材等原料，而且還有提供運輸等等。205廠它所負責的是只有彈頭、銅殼跟組裝的部分。」

顧立雄強調，因應國軍近年實彈化訓練、恢復一年期義務役、後備教召延長，每年彈藥消耗量從2021年的2340萬發，增加到去（2025）年的5881萬發，近5年彈藥消耗量是過去2.5倍。軍備局長林文祥則表示，這次我方採購的M855鋼芯子彈，目前國軍自製成本是16.18元，外購得標價是15.53元。