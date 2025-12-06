顧立雄：美推有效集體嚇阻 避免印太和平穩定被改變

（中央社記者郭建伸、溫貴香台北6日電）白宮公布美國最新「國家安全戰略」報告，國防部長顧立雄今天表示，印太區域和平穩定還是美國最大核心利益，美國急於推動印太周邊國家藉由協同產生有效的集體嚇阻，以避免台海、乃至整個印太區域的和平穩定受到任何改變，此為民主價值同盟國家最首要的一項工作。

美國白宮5日在網站公布2025年「國家安全戰略」報告，內容提及，嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項，「將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。

顧立雄下午出席「『自由中國』的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕活動前受訪表示，美國還是採取維持印太區域和平穩定作為美國最大的核心利益，所以，美國認為要協同嚇阻，避免再有任何單方面危害區域和平穩定現狀的行為，這樣的一個基本核心價值，是美國最優先考量的事項。

顧立雄說，美國急於要推動的事項，是印太區域周邊國家應該協同起來，產生一個有效的集體嚇阻；台灣站在整個第一島鏈的前緣，更重要的是要強化自我防衛的能力和決心，然後一起形成集結、協同，以避免任何台海、乃至整個印太區域的和平穩定受到任何的改變，此為現在整個民主價值同盟的國家，最首要的一項工作。

記者詢問立法院預算中心認為國防自主比例不足，顧立雄表示，國防部會加油努力盡量提升國防自主能力，這是國防部一貫政策，相關的年度預算、特別預算等，會透過技術移轉、共同研發、共同生產，盡量努力讓國防自主能力提升、務實推動。（編輯：林克倫）1141206