顧立雄：美方未向國會知會前 我方無法對外公開美國軍售項目

國防部長顧立雄今(19)日表示，與美方之間的軍購項目，在美方尚未知會國會前，我方無法對外公開。(黃敬文攝)

國防部編列1.25兆元上限的軍購特別預算，今（19日）向立法院外交及國防委員會進行機密報告，據悉軍購項目包括美方已知會美國國會5項軍售案外，預料還有美對台軍售愛國者飛彈，及國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）等；國防部長顧立雄表示，與美方之間的軍購項目，在美方尚未知會國會前，我方無法對外公開。

據了解，軍購項目包括美方已知會美國國會5項軍售案外，還有4項未宣布，其中2項預料是美對台軍售愛國者飛彈，及國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）等；至於國內自製項目則包括天弓四型飛彈，天劍二型空對空飛彈，無人機與無人艇等自製購案等。

顧立雄表示，台美之間的軍購項目，在美方知會國會之前，我方沒有辦法對外公開，今天之所以要採取「機密專報」，主要是因為特別條例還沒有付委，因此特意與立法院外交及國防委員會的民進黨籍召委王定宇商量，安排機密專報與朝野溝通，做一個比較詳盡的說明。

他坦言，照例應該要等付委之後，由委員會安排這個專報，但後續也希望能盡速將特別條例付委，後續委員會有任何問題，只要合乎規定，可以公開的部分都會跟立委做報告。

針對商購跟軍售哪個優先的問題；顧立雄指出，軍購有軍購的程序，商購有商購的程序，軍購就是政府對政府，所以我國透過軍方的建案提出需求，與美方洽商之後經美方同意，美方會進行內部的程序，然後再進行知會國會，這是軍售的程序。

他解釋，商購的程序就是按照國內相關的規定，會做商品的調查、組織專案的團隊，然後會依照《政府採購法》進行必要的相關流程，包括招標文件內容的審議，這些內容都會有相關的法源，兩者是完全不同的程序。

不過針對商售金額部分，顧立雄表示，在特別條例尚未付委審查也未通過前，還是要尊重立法院，因為立法院就整個特別條例金額有上限總額的規定，那立法院能夠給國防部多少的後續預算，還要再根據後續的預算內容，安排軍購、商購跟維持的部分。

