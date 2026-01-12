顧立雄：鋼芯彈採購價低於自製 彈藥產線9月到位

（中央社記者游凱翔台北12日電）國防部長顧立雄今天在立法院備詢指出，受實戰化訓練、義務役恢復、教召延長等影響，國軍年彈藥消耗量自民國110年2340萬發增至去年5881萬發。針對外購爭議，軍備局強調鋼芯彈得標價低於自製成本，且高雄大樹新產線預計9月全量產，並新建底火產線提升戰時韌性。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢。

國軍對外採購步槍彈藥，引起外界討論。國防部長顧立雄會前受訪及接受多名立委質詢指出，國軍近因「實戰化訓練、一年期義務役恢復、後備教育召集延長」等戰備訓練需求，導致彈藥消耗量暴增，使儲備量低於標準須外購，因此國軍每年彈藥消耗量從110年的2340萬發，增加到去年的5881萬發；國防部官員補充，除了上述原因外，亦包括去年核定單兵攜行彈藥量提升，導致戰備、訓練彈藥大幅提升。

軍備局長林文祥中將補充，以此次台灣採購的M855鋼芯彈而言，目前國軍自製成本為新台幣16.18元（預算金額為18.86元），外購得標價為15.53元，低於國防部後勤參謀次長室所核定的16.18元，因此對外採購並沒有比較貴。

至於為何當初國軍205兵工廠替美軍產製M855子彈，每發僅需6元。顧立雄解釋，當時底火、發射藥、包裝材料、運輸均由美方負擔，台灣僅負責彈頭、彈殼與加工。先後包括2次合約，時間為94年至100年及101年至109年。

民進黨立委羅美玲關切，為何111年軍備局產製5.56公釐子彈價格為9.5元。林文祥解釋，那是無鋼芯普通彈（M193）；陸軍參謀長陳建義中將指出，目前陸軍政策是消耗普通的無鋼芯彈藥，未來將只採用鋼芯彈。

林文祥也說明目前及未來的子彈產線規劃，他指出，205廠過去的產線是各彈種「共線」，未來位於高雄大樹的新產線，將分為4條生產線，各自製造不同口徑彈藥。其中5.56公釐產線將於今年3月全量產；其他如7.62公釐、12.7公釐（點五零）、9公釐手槍彈等3條產線，則預計在9月開始生產。

林文祥指出，軍備局將在1.25兆元特別預算下，新造一條年產達5000萬枚的底火生產線，戰時可提升至7000萬，目前影響產量的最大因素就是底火產能。

民進黨立委王定宇關切，鋼芯彈是否有在訓練中使用。陳建義回應，有，且數量大於普通彈，原因是目前國軍正在實施訓練實戰化，因此採具射程遠、精度高優點的鋼芯彈；顧立雄補充，近3年訓練使用量，鋼芯彈83%、普通彈17%。（編輯：蘇志宗）1150112