顧立雄：齊頭調整官兵單一加給 無法反映專業提供誘因

（中央社記者吳書緯、游凱翔、溫貴香台北11日電）針對在野黨修法，讓志願役官兵一律每月加薪3萬元，國防部長顧立雄今天說，齊頭式大幅調整單一勤務加給，無法反映國軍各項專業特性，也無法提供足夠誘因吸引官兵至勤務繁重單位服役，可能惡化問題。

總統府上午舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，總統賴清德發表談話，再次說明推動國防特別條例的戰略思維與政策方向。除副總統蕭美琴陪同外，顧立雄、參謀總長梅家樹上將也於賴總統談話後接續簡報。

賴總統指出，近期輿論指國防特別預算的延宕，與政府沒有編列在野黨先前提案替志願役官兵一律每月加薪3萬元有關，並批判政府不照顧軍人。他要嚴正聲明，這是完全錯誤的連結，在野黨立委所推動的齊頭式加薪，除了有違憲之虞，也缺乏專業考量，有礙軍中倫理，不利軍中領導。

顧立雄簡報指出，國軍的責任就是保衛國家，依據敵情威脅以及防衛作戰需求，編列預算籌獲武器，進而以精實的訓練，有效的戰術戰法克敵制勝。民眾對國軍的支持，是堅定官兵信心最重要的基礎，國防預算投入是確保建軍備戰成效必不可缺的資源。

顧立雄以簡報說明，2009年至2026年包含國防部編列的年度預算、基金預算與特別預算合計的預算編列趨勢。他指出，2009至2016年的8年期間，國防預算沒有成長，甚至有微幅衰退的現象；前總統蔡英文執政後，國防預算穩定成長，國防預算從2017年的新台幣3557億元，成長到2024年的6074億元，成長了70.8%，表現蔡英文對於國防施政的重視。

顧立雄說，賴總統執政後承繼對國防施政重視，國防預算於2025年成長至6499億元，今年規劃編列8060億元，成長32.7%，對於籌獲新式裝備和武器系統妥善，都有極大幫助。

針對國軍待遇調增情況，顧立雄說明，2009年至2025年之間，國軍各項加給新增或調整達到23次，加上4次的軍公教調薪，累積調幅達到14%，總共有27次調整；其中7次調整戰鬥部隊加給、4次調整地域加給等；國防部2025年進一步檢視志願役薪資待遇結構，調增戰鬥部隊加給等方案。

顧立雄說明，國軍待遇調整配合優化服役環境，並推動營舍改建、職務宿舍整建等，到2025年底，國軍人力編現比已顯著提升到80%，留營率達到87.2%，志願役人力2025年相較2024年，成長3000多人。

談及國軍合理薪資結構，顧立雄說明，國軍的勤務加給需考量任務特性、任務繁重程度、危險性等因素，訂定不同發放對象與金額，齊頭式大幅調整單一勤務加給，無法反映國軍各項專業特性，無法提供足夠誘因吸引官兵至勤務繁重單位服務，甚至會惡化問題。

顧立雄說，國防部將依勤務專業特性與繁重程度，持續檢討修訂各項勤務加給，期望透過合理薪資待遇調整，照顧官兵及眷屬，希望朝野政黨體會國防預算增加不僅籌購所需新式裝備，也使官兵拿到新式裝備讓信心增加，不斷檢討官兵待遇，無非是希望戰力更充實，使國軍能成為有效、有能力，在印太區域成為嚇阻敵方可能挑釁的重要力量。（編輯：萬淑彰）1150211