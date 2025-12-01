顧立雄：1.25兆軍購品項與美初步協調

行政院會通過匡列新台幣一兆二千五百億元的國防特別條例，國防部長顧立雄一日在立法院受訪表示，相關項目均與美方完成初步協調，但針對細節、案項等，國防部在美方尚未知會美國國會前不會公開說明。 （中央社）

記者王誌成∕台北報導

行政院會通過匡列新台幣一兆二千五百億元的國防特別條例，針對確切軍購品項，國防部長顧立雄一日在立法院受訪表示，相關項目均與美方完成初步協調，但細節、案項等在美方尚未知會美國國會前，國防部不會公開說明。

國防部已完成二０二六年至二０三三年一兆五千五百億元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算規畫，行政院會十一月二十七日通過並函送立法院審議。

據悉，國防部正與美國在台協會（ＡＩＴ）合作，研擬九項對美軍購要價書，其中涵蓋賴總統所提「台灣之盾」所需首批對美採購第四套具備美軍現役整合戰鬥指揮系統（ＩＣＢＳ）的愛國者三型飛彈等。

顧立雄表示，凡是有助整體防空目標能力的達成，相關的指管決策系統，都是我國未來籌獲潛在項目，確切軍購品項、內容均與美方完成初步協調，但細節在美方尚未知會美國國會之前，國防部不會公開說明。

顧立雄指出，需求是針對敵情威脅、科技趨勢擬定所需軍購、委製或商購，而「台灣之盾」的概念就是提升防空系統能力，藉有效透過人工智慧（ＡＩ）輔助整合感知系統提高攔截率，增加重層攔截是整體防空目標。

顧立雄強調，凡事有助於整體防空能力、指揮管制決策系統，皆未來籌購潛在項目。

有關我防空指管整合方案，目前兩套系統皆獲美國陸軍採用或實驗中的指管整合方案。對此，顧立雄表示，我國一直以來不斷提升整體防空系統能力，能夠增加重層攔截網、有效透過ＡＩ輔助提高攔截率。