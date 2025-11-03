顧立雄：F-16V明年交機看得到

F-16V戰機購案延宕3日成為立法院外交及國防委員會立委們質詢焦點，國防部長顧立雄表示，66架能否在明年底完成不敢說，但至少明年會有戰機交運，一定看的到。（劉宗龍攝）

有關F-16V戰機交機進度延宕事宜，國防部長顧立雄昨3日在立院報告，美方現已2班在趕工，目前有50架戰機在線上生產，今年年底預訂完成10架，並進行飛行測試；66架戰機能否在明年底完成不敢說，但至少明年會有戰機交運，一定看的到。空軍參謀長李慶然說，目前戰機還在做整合，預估兩個月可以完成，明年應可開始進行飛測。

至於特別預算支字情況，顧立雄表示，F-16V戰機於113年1季，就緩付了。國防部官員補充說，在美方趕上進度前，不會付款，目前已付1400億餘元，約46億美元，是全案的60％。沒動用的放在美國聯邦銀行，我方有利息。

立法院外交及國防委員會昨邀請顧立雄報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」並備質詢，顧立雄做上述表示。

至於延宕期間的東部戰力空隙，李慶然說，以前是派三種機型輪流進駐，現在已固定，此外，自112年起投入戰機備份件採購，共175億元，讓可以飛的戰機數量增加。空軍也自112年起，每年培養新的F-16V飛行員。

國防部說，美廠商洛馬在為我量產的生產線人員有200位。立委陳永康質詢F-16V戰機生產線遷移，從德州遷到南卡州，在簽發價書時是否有駐明，國防部官員說，沒有；另空軍派的駐廠軍官，有1名中校，2名少校。

顧立雄同時指出，對美軍售延宕目前約82億美元，不到新台幣300億元，其中包括「AGM-154C飛彈」約1.1億美元、「F-16V戰機」約80億美元、「MK-48重型魚雷」約1.7億元。