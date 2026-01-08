顧立雄：F-16V blk20估116年全數安裝防撞地系統

（中央社記者游凱翔、吳書緯台北8日電）飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機夜訓失聯，各單位搜索中。立委關切「自動防撞地系統」（Auto-GCAS）何時完成裝設。國防部長顧立雄回應，對美新購的F-16V（block70）標配此系統，而現有的F-16V（block20），預估民國116年全數安裝完成。

空軍1架F-16V（block20）戰機6日晚間失聯，飛官辛柏毅疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位持續搜救，空軍五聯隊第27隊長周明慶指出，飛行路徑沒有顯示問題，F-16的4大殺手是空間迷向、空中相撞、大G昏迷及操縱撞地，夜航最容易發生的是空間迷向跟操縱撞地。

飛官吳彥霆少校駕駛機號6685的F-16戰機，於107年6月4日漢光演習期間撞毀於基隆五分山，空軍宣布全面加裝「自動防撞地系統」（Auto-GCAS），但礙於美方開發進度與系統整合迄今仍未裝設，此次意外令安裝期程再度被討論。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」並備質詢。

國民黨立委徐巧芯關切防撞地系統安裝期程，顧立雄指出，預估民國116年全數安裝完成。

徐巧芯關切，116年的期程與空軍昨天在花蓮基地舉行記者會提到的117年有落差。空軍參謀長李慶然中將說明，117年為鳳展專案結案年（101年至117年），也就是將空軍139架（合約架數為141架）F-16A/B（block20）升級為F-16V（block20）。

李慶然進一步指出，對美新購的66架F-16V（block70）標配防撞地系統，而現有F-16V（block20）為什麼迄今尚未完成裝設，原因與美方F-16C/D的block25、30一樣，均為類比式的飛操系統，與台灣同步進行數位化整合升級，美方迄今尚未完成裝設防撞地系統，進度與台灣相同。

李慶然答詢民進黨立委王定宇進一步說明，由於防撞地系統必須要接替飛行員進行飛行、控制相當複雜且有危險性，必須嚴謹整合許多系統，這也是為什麼要耗費這麼多時間，目前已經整合完成正執行試飛中；顧立雄答詢民進黨立委羅美玲也補充，要將數位式的防撞地系統裝設在類比式的戰機需要時間研改。

針對相關求生裝備是否能夠再度強化，李慶然答詢國民黨立委黃仁提到，block20及未來block70的彈射座椅均為零零彈射（零速度、零高度），block70的彈射距離更遠，手部及腿部保護更完善，兩者包含救生艇、信標機及求生裝備都是標配；且求生背心、救生艇均有啟報裝置，無論飛官彈射入海後是否清醒，只要碰觸到海水就會自動充氣，這些裝備在其他國家未必是標配。若未來有更先進裝備，國軍也會設法籌獲。

徐巧芯也關切，107年由吳彥霆駕駛F-16的飛安意外，法院是否已經完成審理，報載因軍方拒絕提交資料導致尚未審理完畢是否屬實。李慶然澄清，目前僅刑事部分因高等檢察署尚在釐清案件中，尚未結案，但軍方完全沒有以機密為由拒絕提供資料，反而是第一時間配合檢調、監察院將資料全數提供。（編輯：翟思嘉）1150108