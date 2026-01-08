顧立雄：MMC軟體升級已穩定沒有不堪負荷 防寒衣預計3月前全數交貨

國防部長顧立雄2026.1.8赴立法院備詢前受訪，說明F-16搜救進度。郭宏章攝



國軍天（1/08）仍持續搜尋失聯的F-16飛官辛柏毅，國防部長顧立雄獸醠表示，至今持續派出30架次飛機， 22艘次艦艇、2架無人機與 180人全面進行搜救。至於外傳F-16V Block 20任務電腦軟體「狀況百出」，顧立雄澄清，該架6700號機過去3個月並沒有MMC故障的情況，並強調經過軟體升級，MMC已經呈現穩定的狀態，沒有外界所稱「不堪負荷」的狀況。至於防寒衣，顧立雄指出，預計今年3月以前全數交貨。

國防部長顧立雄今天上午應立法院外交及國防委員會邀請，報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。會前顧立雄對於外界高度關切的搜救F-16進度等回應媒體提問。

對於搜尋駕駛編號6700號的F-16V Block 20戰鬥機失事墜海的上尉飛官辛柏毅，顧立雄說明各單位派出兵力，包括30架次的搜救飛機，海軍加海巡也累計派出22艘次艦艇，另有2架無人機，地面也有180人全面進行搜救。顧立雄強調「現在唯一的目標就是盡全力來進行搜救。」

面對記者詢問，傳言指編號6700號的F-16V Block 20戰鬥機在前天（1/06）失事前曾有模組化任務電腦（MMC）故障的現象。另有自稱為前飛官在網路上表示，鳳展專案「構改」的F-16V Blcok 20的模組化任務電腦（MMC）有很多缺失，是否會影響到飛安。

顧立雄指出，「編號6700號這一架飛機在過去三個月應該都沒有MMC故障的情況，也是妥善。」至於MMC的電腦這個部分在升級之後，其軟體都要進行修調，在民國114年（2025年）1月開始，軟體呈現穩定的狀態。因為經過軟體升級之後，MMC已經呈現一個穩定的狀態，並沒有像外界說什麼「不堪負荷的狀況。」

對於F-16全面停飛、實施天安2號特檢，何時能結束？是否會造成空防上的「空隙」？顧立雄說明，現在實施天安二號特檢，也就是說戰演訓的任務這個部分暫時停止 但是那個警戒跟待命的部分還是會維持，現在已經開始將所有的飛機的部分做了一個特檢，「特檢的狀況應該會在這禮拜六就會完成，所以我想應該不會影響到有任何的暇隙的問題。」

由於有立委質疑，F-16 飛行員至今沒有防寒飛行服，甚至批評「已付款卻未交貨」，究竟何時能交付給飛行員使用。顧立雄說明，因為是民國114年（2025年）才進行採購，因為空軍要經過多方的評估，在114年進行應該軍購的方式 慢速機的部分，去年年底的時候已經交貨，其餘的快速機部分，預計在今年的3月以前會全數交貨。

有記者問，由F-16A/B Block 20「構改」升級為V型的「鳳展專案」的F-16V戰鬥機當中有多少項目是延宕的？何時能裝上自動防撞地系統（Auto GCAS），以提升飛行員的安全？

顧立雄說明，「鳳展專案」加裝自動防撞系統，是民國109年（2020年）應該結案的。因為F-16 Block 20 飛操系統是類比式的，當時洛克希・馬丁所做的防撞系統是裝在數位式的上面，所以當時在民國109年跟洛馬簽約時，那個時候就是要進行研改，現在看起來延改如果應該順利的話，我們應該可以從今年年底開始獲裝，希望在明年年底以前全數完成獲裝自動防撞系統。

顧立雄也解釋，因為確實要從數位式的改成類比式混合，它在系統上面要將類比、數位混合的這件事情，是花了比較長的時間延展，「現在應該看起來還順利，要進行測試，那測試順利的話，就會在年底開始獲裝。」

