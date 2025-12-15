顧胃必看！4營養素遠離胃癌 3種胃癌「這種」最凶
2024年國人十大癌症死亡率中，胃癌名列第八，死亡率11.5%。胃腸肝膽科主治醫師陳博煥日前在《健康2.0》節目中分析不同型態的胃癌，營養師黃淑惠則分享了能夠保護胃黏膜的營養素和食物，呼籲國人及早注意自己的胃部健康。
瀰漫型胃癌患者大多年輕 來勢凶猛
林口長庚醫院胃腸肝膽科系主治醫師陳博煥指出，胃癌大致可依照型態分為瀰漫型、腸型、混合型3種，瀰漫型胃癌的患者大多年輕，從內視鏡看到的胃部傷口雖小，但周圍都有癌細胞，而且胃部蠕動、擴張和收縮功能都變得非常差，還會有「皮革胃化」的現象，因此患者的消化容易出問題，體重短時間內明顯下降，病程進展快速，治療的預後較差，就算開刀切除癌組織，仍難以限制癌細胞的轉移，比起腸型胃癌相對凶險。
至於腸型胃癌，罹患的大多是中壯年患者，病程進展較慢，可能因為患者感染幽門螺旋桿菌反覆造成腸黏膜萎縮，或是上皮細胞因為年紀大萎縮，或是胃部受傷等因素，導致胃黏膜細胞分化不全，隨著時間進展漸漸發展成癌細胞，患者照胃鏡時可以透過特殊光線看到胃黏膜退化、萎縮的狀況，可以局部切除的方式治療。
陳博煥還提到，腸型胃癌如果一直不治療，會讓癌細胞到處跑，以瀰漫型胃癌的型態繼續發展，兼具以上2種胃癌的特徵，成為混合型胃癌，大多出現在老年患者。
糞便潛血檢查 檢體不用整盒塞滿
消化道的疾病如果有出血症狀，血液可能會隨糞便排出，因此如果有做糞便潛血檢查，不只能夠提早發現大腸癌，也有可能提早發現胃部的疾病。國民健康署今年起提供45～74歲國民每人每2年1次的免費糞便潛血檢查機會，如果有大腸癌家族史的民眾，提早到40～44歲就可以受檢。
資深醫藥記者洪素卿說，糞便潛血檢查要採集的糞便，必須避免沾到水或尿液，多數民眾家中的馬桶是坐式馬桶，建議民眾在家採集檢體時，可以面對水箱，採反方向跨坐馬桶的方式，讓糞便掉落在馬桶內的斜面，再以採檢工具刮取適量的糞便即可。
糞便檢體的量不需要多到把整個盒子都裝滿。衛生福利部嘉義醫院建議，糞便檢體只要有一粒花生的大小，或相當於小拇指前端大小的糞便即可。
4營養素 保護胃黏膜
幽門螺旋桿菌感染是發生胃癌的主要風險因子，郵政醫院營養師黃淑惠表示，好的腸胃菌相有助於抑制幽門螺旋桿菌在胃部的生長，因此吃益生菌對於抑制幽門螺旋桿菌感染會有幫助。
除此之外，黃淑惠指出，有4種維生素有助於保護胃黏膜：
維生素A：讓黏膜細胞分泌黏糖蛋白，有覆蓋的作用，可以維持黏膜的濕潤，避免胃黏膜破皮、發炎。
維生素C：能夠促進細胞之間的鍵結，強化黏膜細胞的緊度。
維生素D：有類似荷爾蒙調節的作用，增強抵抗力、避免感染。香菇就是含有維生素D的食材。
可溶性膳食纖維：秋葵、山藥、南瓜都是含有黏液的食材，會吸附水分膨脹，幫助胃有固定的蠕動能力，還有清除毒性的功效。
胃病 與纖維素攝取不足有關
黃淑惠建議民眾，吃各式各樣不同顏色的蔬果，可以攝取不同的植化素，幫助清除體內的自由基，提高胃黏膜的壽命、抗老化，延緩病變的發生，現在有不少的年輕人發生胃部疾病的比例增加，原因都與纖維素攝取不足有關，尤其是外食族群蔬菜都吃得不夠多。
黃淑惠說，有些年輕人不喜歡吃粗纖維的食物，建議可以吃絲瓜、苦瓜、大黃瓜、小黃瓜、胡瓜，都是口感不粗的高纖食材，可以當作在外用餐時攝取纖維的來源。
◎ 資料來源．諮詢專家／衛生福利部嘉義醫院．黃淑惠營養師．陳博煥醫師
