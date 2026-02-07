顧腸道狂吃高纖更脹氣？營養師：這3類人別急著加量

生活中心／林依蓉報導

許多人為了顧腸道，刻意吃得清淡、增加蔬菜與膳食纖維，卻意外發現肚子反而越來越鼓、脹氣感明顯。對此，營養師張馨方近日在臉書發文提醒，膳食纖維雖然重要，但「不是吃越多越好」，若腸道狀態尚未準備好，補充過快、過量，反而會造成腸胃負擔。





顧腸道狂吃「膳食纖維」肚子卻脹氣？營養師點名「3類人」要當心：別急著加量

營養師張馨方表示，雖然膳食纖維對人體很重要，但關鍵不在於「量」，而是在於你的「腸道準備好了沒」。（圖／翻攝自臉書「ViVi營養生活話」）









不少人為了腸道健康改吃清淡、高纖飲食，沒想到肚子卻出現脹氣感，且越來越鼓。近日營養師張馨方在臉書發文指出，雖然膳食纖維對人體很重要，但關鍵不在於「量」，而是在於你的「腸道準備好了沒」。當纖維攝取方式不對，容易出現腹脹、悶感，甚至排便變得不順，其中有3類人特別要注意：

1.腸道蠕動偏慢者

纖維需要水分與腸道蠕動配合，若腸道本來就慢，大量纖維一下子進來，反而容易造成腹脹。

2.腸胃敏感、容易產氣者

部分高纖食物含易發酵碳水化合物，會在腸道產生氣體，對敏感型腸道來說負擔極大。

3.作息不規律、壓力偏高者

壓力與睡眠會影響腸道節奏，在腸道狀態不穩定時大量補充纖維，消化效率會跟不上，導致腹脹。





營養師張馨方表示，比起生冷沙拉，改吃「熟食蔬菜」對腸胃更溫和、好消化。（示意圖，非關此新聞／翻攝畫面）











想要享受高纖好處而不受脹氣困擾，營養師張馨方建議應採取「循序漸進」的策略。除了要補充足夠水分幫助纖維發揮作用外，改吃「熟食蔬菜」也比生食溫和許多。她強調，真正的健康飲食並非一步到位，應先穩定腸道狀態，再依照身體耐受度增加纖維量，才能讓腸胃運作更順暢。





原文出處：顧腸道狂吃「膳食纖維」肚子卻脹氣？營養師點名「3類人」要當心：別急著加量

