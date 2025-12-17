顧部長主持頒聘典禮 感謝專家學者指導協助

（軍聞社記者陳彥樺臺北17日電）

國防部長顧立雄17日主持國防部「法規會」等委員會及小組委員頒聘典禮，感謝專家學者長期的指導與協助。顧部長強調，建立國防法制化、落實依法行政，並兼顧人權保障，是國防部施政的重點與努力目標。期盼藉由委員公正、客觀的專業審查與諮詢，使國軍在法制建設上更臻完善，進而爭取國人對國防的信賴與支持。

頒聘典禮下午在博愛營區舉行，由顧部長逐一致贈聘書，並與委員們合影，感謝大家在百忙之中，願為國軍法制相關工作貢獻心力。

顧部長致詞時表示，面對國內外環境劇烈變動，國防相關法規與案件審議、權利保障、行政處分缺失指正及損害賠償等實務，均需與時俱進，以解決現有窒礙、提高工作效率，在降低民怨、減少訟源的同時保障人權，與世界接軌。

顧部長強調，相信未來在各位委員的指導下，各個委員會及小組將會有更好的成果及表現，使國防部在落實法制化及權益救濟等事項上，持續進步成長，展現國軍守法、重人權的專業形象，達成「信賴國防、支持國軍」的目標。

顧部長逐一致贈委員聘書，感謝專家學者長期的指導與協助。（軍聞社記者陳彥樺攝）