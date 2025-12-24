顧部長接見日本眾議員訪團 盼深化國防合作

（軍聞社記者陳彥樺臺北24日電）

國防部長顧立雄24日接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員一行，雙方就區域情勢、國防安全等共同關切議題交換意見，期許深化兩國實質合作，建構更緊密堅韌的友好關係。

顧部長表示，鈴木眾議員於法務大臣任內，推動在日臺人的戶籍標示修正案，以實際作為支持我主權地位；日本首相高市堅定表達維持臺海和平穩定的立場，即使遭受中共經濟施壓或武力威脅，仍態度明確不予妥協，令人感佩。

顧部長指出，中共頻繁演訓，不僅是對臺灣的恫嚇手段，更間接威脅印太友我國家。臺、日身為信守和平的民主夥伴、堅定朋友，未來希冀具體深化雙邊國防事務交流及友盟關係，建立集體嚇阻力，共同為印太及全球安全，帶來正面效益。

國防部長顧立雄24日接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員一行，雙方就區域情勢、國防安全等共同關切議題交換意見。（軍聞社記者陳彥樺攝）