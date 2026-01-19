顧部長立院特別預算報告 盼條例盡速付委審查

記者陳彥陵／臺北報導

國防部今（19）日表示，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」規劃向美籌購武器裝備，目前已獲「M109A7自走砲 」、「海馬士多管火箭飛彈系統」、「 ALTIUS 反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式 2B 反裝甲飛彈」等5項進行知會國會程序；國防部長顧立雄表示，盼條例盡速付委審查，以安排後續採購。

立法院外交及國防委員會今日邀請顧部長實施「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」機密專報，並備質詢。國防部於會後公布可公開資料，此次特別預算為2026至2033年間執行，經費上限為新臺幣1.25兆元，報告並針對規劃執行案項、軍購案項合約（發價書）執行進度等進行說明。

國防部指出，為應對當前嚴峻情勢，並建構高度強韌、全面嚇阻防衛戰力，預算涵蓋「建構防衛體系、打造『臺灣之盾』」、「引進高科技與AI、加速擊殺鏈」、「厚植國防產業、打造非紅供應鏈」等3大特色，聚焦不對稱戰力之整合與強化防衛韌性。

針對規劃執行案項，國防部提到，依敵情威脅研判與嚴密分析進行採購規劃，以達成空中重層攔截網、指管與決策輔助、多層次削弱、遠距精準打擊、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益等7大目標。

在「精準火砲」方面，國防部說明，規劃籌購M109A7自走砲60門，搭配精準彈藥4080發，並納入彈藥車60輛、救濟車13輛、榴彈及相關附屬裝備；「遠程精準打擊飛彈」部分，將採購海馬士多管火箭系統82套，及精準火箭1203箱及戰術區域飛彈420枚。

「無人載具及反制系統」亦為重點之一，規劃籌購反甲型無人機飛彈系統ALTIUS-700M型1554架、ALTIUS-600ISR型478架，另包含濱海監偵、濱海攻擊型（沉浸、投彈、自殺）等各類無人機逾20萬架，以及無人艇1000餘艘；並同步建構各式無人機反制系統。

「防空、反彈道及反裝甲飛彈」建構部分，將籌獲標槍反裝甲飛彈70套、1050枚，拖式2B反裝甲飛彈24套、1545枚，及各式防空飛彈系統與彈藥。「AI輔助與C5ISR系統」，則籌購人工智慧決策支援系統、戰術網路及部隊快速情資分享應用套件。

「強化作戰持續量能相關裝備」則籌建各類型彈藥、發射藥產線、槍彈底火生產線、新型甲車組裝線、高能炸藥生產線、化學防護面具生產線及夜視鏡生產線以及機動阻絕器材等；另在產線未建立前，籌購急缺彈藥項目，包含120 公厘戰車彈、105公厘戰車彈、30公厘機砲彈、155公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥。並同步採購「臺美共同研發及採購合作之裝備、系統」，以獲取新興科技系統，強化作戰韌性及提升不對稱戰力。

至於軍購進度方面，國防部指出，向美籌購武器裝備目前已獲「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭飛彈系統」、「ALTIUS反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項進行知會國會程序，餘案項美國防部正加速內部審查；另鑑於軍售案知會國會金額為美方同意釋出之最大可能供售範圍及額度，雖已與美方完成軍購項量、金額等確認，後續將視立院核定額度做適度調整。

顧部長於會前接受媒體聯訪時也表示，目前條例尚未交付委員會，在條例通過前必須尊重立法院，並依據立法院能給予國防部多少的預算來安排軍購、商購或委託製造，盼儘速付委審查。

此外，媒體關切近期有現役軍人遭中共滲透，顧部長回應對此感到痛心，但相關案件90%均為官兵檢舉或自查所得，顯示保防教育仍然成功；國防部會持續精進反滲透工作，包括涉密查核規範、精準機密標示、法治教育宣導等作為，使官兵對於機密資訊保護有警覺性。

國防部長顧立雄赴立院實施「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」機密專報，並於會前接受媒體聯訪。（記者陳彥陵攝）