顧部長視導軍備局202廠、規格鑑測中心 肯定專業貢獻

政治中心／綜合報導立法院民眾黨團遞補的6位不分區立委，3日將宣誓就職，包括將成為我國首位"中配立委"的李貞秀，她昨天(2/1)被問到是否已經放棄中國國籍，只說"依法合憲"。不過依照國籍法規定，她得在就職前提出"放棄原國籍的申請"，就職一年內完成放棄並取得證明，但她至今不僅未提出證明，今天到黨部開會時，疑似走後門躲避媒體。媒體一早，就在民眾黨黨部守候，因為即將遞補的六位不分區立委要來開會，但等啊等，就是沒等到主角李貞秀現身。沒等到主角，反倒黃國昌突然現身但沒任何回應，最後由民眾黨團主任陳智菡，來為李貞秀背書，表示中選會給李貞秀的當選證明，已經送達。綠營大酸李貞秀，上網30秒問題就能解決，並質疑，李貞秀進入立法院，進入內政委員會，此敏感程度不亞於國防。（圖／民視新聞）民眾黨團主任陳智菡：「她其實已經按照了台灣的規範，到中國這邊去申請放棄國籍，兩岸的架構之下，是沒有人能夠做到這件事情的。」李貞秀二月三號將走馬上任，成為我國史上第一位中配立委，但她至今還沒出具申請放棄中國國籍證明，內政部先前聲明就明確指出，1/28以函請立法院秘書長，辦理立委就職時，應依國籍法第20條規定辦理，立委就職前得放棄外國籍，並且在就職日一年內完成喪失外國籍並取得證明，若不符合規定，立院依予以免職。知情官員也坦言，內政部若認定就職無效，李貞秀在各部會調閱資料時，行政機關就無法提供，甚至在立院質詢行政院長卓榮泰，跟各部會首長，他們也可以不用回答。民眾黨團主任陳智菡：「我覺得是一種羞辱，請這個行政單位提供（資料），這是憲法所賦予給他們的權力。」首位中配即將上任立委，凸顯我國的法律漏洞，彌補刻不容緩。（圖／民視新聞）立委（民）吳思瑤：「為什麼不上網花30秒，就可以下載，退出中華人民共和國國籍申請表。」吳思瑤大酸，上網30秒問題就能解決，並質疑，李貞秀進入立法院，將接棒麥玉珍進入內政委員會，攸關國安的國籍法、選罷法，還有內政相關機密，基層的民防體系也都涵蓋其中，敏感程度不亞於國防。立委（民）陳培瑜：「應該要去問麥玉珍，當時麥玉珍是怎麼放棄，原來的國籍，我再一次說就是民眾黨雙標，不是只有質詢不要回答，不是只有索資不要給，協助中國在台灣的操作，我認為都是不洽當的。」首位中配即將上任立委，凸顯我國的法律漏洞，彌補刻不容緩。原文出處：民眾黨邀新任不分區立委開會 李貞秀疑似走「後門」躲避媒體 更多民視新聞報導「橘子」內幕曝光？陳佩琪突自爆「寫好長文」：很精彩囉藍營新北市長人選難產ING！他曝「這人」民調超高掌握提名主導權比前年還扯！藍白新三大自肥惡法橫空出世 吳思瑤怒嗆：府院黨全面反制

民視影音 ・ 11 小時前 ・ 發表留言