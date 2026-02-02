顧部長視導軍備局202廠、規格鑑測中心 肯定專業貢獻
（軍聞社記者吳柏融臺北2日電）
農曆春節將屆，國防部長顧立雄2日上午慰勉北部軍備單位官兵，提前向大家祝賀新春佳節愉快，肯定單位整年來為守護國防安全、戮力軍備生產做出的努力與貢獻。
顧部長上午先後赴軍備局第202廠及規格鑑測中心等單位，聽取任務簡報，實地了解產線運作概況；同時代表三軍統帥賴總統慰勉官兵，感謝大家堅守崗位，讓國人得以安心過年。
完善作業流程 建構安全職場
顧部長表示，軍備局第202廠肩負國軍多型彈藥研製與生產重任，相關作業屬高風險工作，單位務必要將安全防護視為首要，落實火工作業安全規範，完善作業流程、持續引進新式防護裝備，建構安全職場環境，強化人員教育訓練與災害應變處置能力，確保任務安全無虞。
顧部長指出，國防自主是當前重要政策，軍備扮演關鍵角色，期勉大家持續精進研製、生產及鑑測效能，穩定支援部隊戰備需求。顧部長也提前向全體官兵祝賀新春佳節愉快，感謝大家長年堅守崗位、辛勞付出，並祝福官兵及眷屬馬年行大運、闔家平安。
顧部長實地了解軍備局第202廠砲彈生產過程。（軍聞社記者吳柏融攝）
顧部長視導規格鑑測中心。（軍聞社記者吳柏融攝）
其他人也在看
藍白通過3法 府院傳將不副署！民進黨團今表態
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團書記長陳培瑜今(2/2)表示，針對立院上周通過的3項法案，行政院不副署的態度，民進黨立院黨團目前是支持的，...
陳嘉宏專欄：賴清德應該從游盈隆人事案裡獲得啟示
游盈隆是美國北卡羅萊納大學的政治學博士，擁有漂亮學歷的他曾經是民進黨重點栽培的青年才俊，與前民進黨主席施明德、陳水扁都有相當深厚的交情。他在2016年原本有意參選新北第一選區立委卻未獲提名，從此與民進黨漸行漸遠，最後甚至退黨。游盈隆後來主持的台灣民意基金會民調被民進黨人視為「不友善民調」，也因為其子任職柯文哲市府，讓游盈隆後來被歸類為白營人馬。意外的是，游盈隆日前被賴清德的行政院提名中選會主委。
台南若變天會重演高雄罷免戲碼？郭正亮：很難
2026年台南市長選戰提前開打，民進黨經歷「妃憲大戰」後提名立委陳亭妃應戰，將與國民黨立委謝龍介對決。前立委郭正亮在節目中分析，若謝龍介當選台南市長，民進黨即使在1年後發動罷免，也很難成功過關。
國民黨錯了 台灣不是加拿大
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）加拿大最近突然把中國當成了好麻吉。新任總理馬克卡尼（MarkCarney）在一月中訪問中國後...
深夜簽署提名協議 江啟臣說重話「與我期待有很大落差」
[Newtalk新聞] 爭取下屆台中市長選舉國民黨提名的立法院副院長江啟臣，今（1）日深夜在臉書宣布，同意黨中央的提名協議，但他也說了重話：「協議方案與我期待的越快越好有很大落差，但我一定落實我尊重黨中央的承諾。」 江啟臣在臉書說：「今天是2月1日，盧秀燕市長呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，我感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，我只能微笑以對、盡力安撫。 過去我已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，到今年1月16日總算有第一次協調，但很遺憾最後破局，之後盧市長也再次表達希望提名不要超過2月19日。我們的共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人。希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。 雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方。其內容雖然不能如盧市長建議的2月19日前完成提名，也與我期待的越快越好有很大落差，但我一定落實我尊重黨中央的承諾。 我在此公開宣布，我已簽署同意黨中央的協議事項。我願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給臺中。臺中，不該被焦慮綁
藍白卡總預算、擋國防還自肥 賴清德籲全民評理「再請託韓國瑜」
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導立法院第11屆第5會期今、明兩天辦理立委報到程序。由於甫結束的上個會期，藍白占多數的國會依舊挾人數優勢，封殺115年度中央政府總預算案，以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》；其中總預算案更是連付委審查程序都未能完成，創下憲政史上首例。另一方面，在野兩黨還硬闖《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》三大爭議法案。對此，總統賴清德今（2）日再度呼籲全民評評理，並請託立法院長韓國瑜，讓總預算及國防相關案儘速審議通過。
「心中沒有人民的是執政黨！」葉元之揭總預算僵局驚人內幕
中央政府總預算審議持續僵局，綠委在議場舉牌抗議「我要審總預算」，國民黨立委葉元之反擊，直指問題核心在於賴清德總統送交的是「違法預算」，未依三讀通過法律編列，若在野黨審查就是「等同共犯」。他更爆料，民進黨昨日阻擋新興預算動支提案，證明「根本不想預算過」，真正心中沒有人民的是執政黨。
爭取民進黨議員提名! 高揚凱怒轟老東家 向鄭麗文下戰帖
生活中心／綜合報導曾具國民黨背景的高揚凱，近日正式宣布轉投民進黨，並積極爭取黨內議員提名資格，現在更將炮口對準老東家，下手毫不手軟，今天更前往國民黨黨部向國民黨主席鄭麗文宣戰。台北市議員擬參選人（民） 高揚凱：「身為臺灣的小孩，我高揚凱今天要在這一邊，正式公開宣戰鄭麗文，請妳出來接受公開辯論，不要躲在中共的羽翼之下。」向國民黨主席鄭麗文公開宣戰，曾是國民黨背景的高揚凱，已經投靠綠營，積極爭取北市大安文山議員初選資格，炮口對準老東家，絲毫不手軟。台北市議員擬參選人（民） 高揚凱：「我不知道，在我身後這一棟建築物，究竟是國民黨黨部，還是中共統戰部，鄭麗文有四不一沒有，她不要臺灣，不要中華民國，不要軍購，也不要臺美雙方關係，但是沒有臺灣的繁榮。」高揚凱怒轟鄭麗文為了配合中國統戰不擇手段，這邊炮火猛烈，黨內對手，同樣角逐大安文山的劉品妡，則是走溫馨路線。台北市議員擬參選人（民） 劉品妡。（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人（民） 劉品妡：「邱老師是1996年投入參與志工行列，那我自己就是1996年出生，剛好是30周年。」出席謝長廷志工交流聚會，現任行政院副秘書長阮昭雄和前老闆國安會副祕趙怡翔全都現身。行政院副秘書長 阮昭雄：「我們希望未來服務精神的傳承，在劉品妡身上繼續被看見，我們幫她加油。」大安文山區競爭激烈。（圖／民視新聞）找來黨內謝系老將力挺，畢竟光在大安文山選區，除了現任議員簡舒培、王閔生要拚連任，新人除了劉品妡外、捲土重來的陳聖文、由藍轉綠的高揚凱以及財經專家徐嶔煌，成為六搶四局面。台北市議員（民） 王閔生：「我們現任議員也要，更為謹慎小心的來應對，我們也要勤走基層，用過去成績爭取選民的支持。」面對新人來勢洶洶，現任議員謹慎應對，最快三月初議員選戰名單就會揭曉。原文出處：高揚凱向鄭麗文下戰帖！ 怒轟為統戰不擇手段 更多民視新聞報導藍營新北市長人選難產ING！他曝「這人」民調超高掌握提名主導權比前年還扯！藍白新三大自肥惡法橫空出世 吳思瑤怒嗆：府院黨全面反制賴清德信任度驟升！增4.3百分點達46.9% 「黃金交叉」上揚趨勢再現
民調大贏黃國昌13.5% 蘇巧慧曝關鍵
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今(2/1)表示，自己這段時間以來，都持續一步一腳印在前進，未來也會空戰巷戰齊發，跟綠...
李貞秀陷國籍爭議！綠批「表格下載僅30秒」 陳智菡曝：已申請放棄
民眾黨六位新科立委明（3）天將正式宣誓就職，但內政部稱尚未收到中配李貞秀喪失中國國籍的相關文件，應由立法院依法解職，更有官員放話，如果李貞秀不處理國籍問題，行政部門將採取「不配合」手段，甚至拒絕她的索
藍營智庫今赴北京！台灣國怒批「政治背叛」 去了就別再回來
即時中心／蔡欣庭、林耿郁報導稍早國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，從桃園機場搭機飛往北京，準備出席國共智庫論壇；不滿的獨派團體，一早就到機場「送行」。台灣國痛批國民黨，此行根本就是「赤裸裸的政治背叛」，去了就別再回來！
川普擺戰艦逼上談判桌！伊朗稱架構有進展
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）為逼伊朗重回核計畫談判桌，向德黑蘭發出警告。伊朗最高國家安全會議秘書表示伊朗與美國之間的談判架構正取得進展；不過，伊朗軍方高層同時也向華...
曝李貞秀已申請放棄中國籍 陳智菡批「霸凌」：逼迫做不到的事
民眾黨新任6名立委將就職，中配李貞秀的國籍問題引發議論。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（2日）透露，李貞秀已按照台灣規範，至中國申請放棄國籍，不過，如陸委會主委邱垂正所說「沒有人能夠做到完全註銷中國國籍」，因此現在等於在逼迫李貞秀做沒辦法做到的事。
藍營新北黨部主委：15日前確定2026市長人選 議員擬提36席
即時中心／徐子為報導國民黨新北市黨部主委黃志雄今（2）天透露，藍營新北市長人選以2月15日之前確定為原則；市議員預計提名36席，以當選34席為目標。
美艦逼近波斯灣！ 川普最後通牒：伊朗想達成協議｜#鏡新聞
美國航空母艦逼近波斯灣之際，美國總統川普1月30號表示，美軍的龐大艦隊正駛向伊朗，對伊朗發出最後通牒。至於德黑蘭當局確實也想達成協議，但同時也全面進入備戰狀態。
藍台中市長初選之爭！江啟臣同意黨中央協議
[NOWnews今日新聞]年底將舉行地方首長大選，國民黨台中市長人選傳出立委楊瓊瓔、江啟臣上演「姐弟之爭」，江啟臣昨（1）半夜則宣布，他已簽署同意黨中央初選協議。江啟臣昨發文指出，市長盧秀燕呼籲1月底...
高虹安拚連任！強調現階段尚未討論任何選舉規劃 將市政工作做好最重要
新竹市長高虹安在歷經助理費案一審判決與大罷免風波後，針對年底市長選戰布局首度鬆口。高虹安在接受《中時》專訪時表示，回歸黨籍目前並非最急迫的事項，若無意外，年底將維持「無黨籍」身分爭取連任。不過，高虹安隨後發出聲明指出，內容純屬過度解讀，現階段尚未討論任何選舉規劃，強調將市政工作做好最重要。
新竹縣長者福利再加碼 補助活動假牙重建口腔功能
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府衛生局於115年推動「高齡友善長者裝置活動假牙補助實施計畫」，協
民眾黨邀新任不分區立委開會 李貞秀疑似走「後門」躲避媒體
政治中心／綜合報導立法院民眾黨團遞補的6位不分區立委，3日將宣誓就職，包括將成為我國首位"中配立委"的李貞秀，她昨天(2/1)被問到是否已經放棄中國國籍，只說"依法合憲"。不過依照國籍法規定，她得在就職前提出"放棄原國籍的申請"，就職一年內完成放棄並取得證明，但她至今不僅未提出證明，今天到黨部開會時，疑似走後門躲避媒體。媒體一早，就在民眾黨黨部守候，因為即將遞補的六位不分區立委要來開會，但等啊等，就是沒等到主角李貞秀現身。沒等到主角，反倒黃國昌突然現身但沒任何回應，最後由民眾黨團主任陳智菡，來為李貞秀背書，表示中選會給李貞秀的當選證明，已經送達。綠營大酸李貞秀，上網30秒問題就能解決，並質疑，李貞秀進入立法院，進入內政委員會，此敏感程度不亞於國防。（圖／民視新聞）民眾黨團主任陳智菡：「她其實已經按照了台灣的規範，到中國這邊去申請放棄國籍，兩岸的架構之下，是沒有人能夠做到這件事情的。」李貞秀二月三號將走馬上任，成為我國史上第一位中配立委，但她至今還沒出具申請放棄中國國籍證明，內政部先前聲明就明確指出，1/28以函請立法院秘書長，辦理立委就職時，應依國籍法第20條規定辦理，立委就職前得放棄外國籍，並且在就職日一年內完成喪失外國籍並取得證明，若不符合規定，立院依予以免職。知情官員也坦言，內政部若認定就職無效，李貞秀在各部會調閱資料時，行政機關就無法提供，甚至在立院質詢行政院長卓榮泰，跟各部會首長，他們也可以不用回答。民眾黨團主任陳智菡：「我覺得是一種羞辱，請這個行政單位提供（資料），這是憲法所賦予給他們的權力。」首位中配即將上任立委，凸顯我國的法律漏洞，彌補刻不容緩。（圖／民視新聞）立委（民）吳思瑤：「為什麼不上網花30秒，就可以下載，退出中華人民共和國國籍申請表。」吳思瑤大酸，上網30秒問題就能解決，並質疑，李貞秀進入立法院，將接棒麥玉珍進入內政委員會，攸關國安的國籍法、選罷法，還有內政相關機密，基層的民防體系也都涵蓋其中，敏感程度不亞於國防。立委（民）陳培瑜：「應該要去問麥玉珍，當時麥玉珍是怎麼放棄，原來的國籍，我再一次說就是民眾黨雙標，不是只有質詢不要回答，不是只有索資不要給，協助中國在台灣的操作，我認為都是不洽當的。」首位中配即將上任立委，凸顯我國的法律漏洞，彌補刻不容緩。原文出處：民眾黨邀新任不分區立委開會 李貞秀疑似走「後門」躲避媒體 更多民視新聞報導「橘子」內幕曝光？陳佩琪突自爆「寫好長文」：很精彩囉藍營新北市長人選難產ING！他曝「這人」民調超高掌握提名主導權比前年還扯！藍白新三大自肥惡法橫空出世 吳思瑤怒嗆：府院黨全面反制
民眾黨立委2年表現如何？沈政男細數9大法案：扮演了關鍵少數
除了持續推動《人工生殖法》修法的立委陳昭姿以及就任未滿1年的立委劉書彬將留任，民眾黨立院黨團6席不分區立委於今日正式卸任。對此，精神科醫師沈政男昨（31）日於個人YouTube頻道發布影片，回顧近兩年民眾黨在立院所推動之法案。分別為衛廣法修正（中天條款）、立法院組織法（助理除罪化）、法庭直播、壯世代法案、國會改革五法、憲訴法修正、財劃法、普發一萬以及四千億國......