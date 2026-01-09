顧部長視導F-16V搜救 慰問失聯飛官家屬
（軍聞社記者陳彥樺花蓮9日電）
國防部長顧立雄9日赴花蓮空軍基地，了解F-16V戰機搜救進度，並代表總統賴清德探視、慰問失聯飛官家屬。顧部長強調，國軍不放棄任何希望，要求相關單位持續整合海、空與岸際能量，全力搜救。
擴大水面與水下搜尋規模
顧部長下午抵達花蓮基地後，首先聽取任務簡報，掌握當前進度與兵力派遣狀況。搜救指揮中心除派遣空軍各型機，持續執行空中偵巡；並結合海軍、海巡署，依據浮標軌跡及數值模式分析，以科學方式，策定搜救責任區域，同步擴大水面與水下搜尋規模。同時間，第2作戰區亦編組兵力，針對沿岸一帶實施岸際地毯式搜索。
隨後，顧部長在相關人員陪同下，探慰失聯飛官辛上尉家屬，傾聽心聲。顧部長請眷屬注意身體保健，並承諾一定會盡全力搜救，要求相關單位，持續給予家屬最堅實的支持與照顧。
國防部長顧立雄昨日赴花蓮空軍基地，聽取任務簡報，掌握當前F-16V戰機搜救進度。顧部長強調，國軍不放棄任何希望，要求相關單位持續整合海、空與岸際能量，全力搜救。（軍聞社記者陳彥樺攝）
