顧部長：中共對臺軍演 我妥適應處確保國安

國防部長顧立雄昨日於立法院表示，中共此次對臺針對性軍演，以聯合戰備警巡、劃設禁航區及進行實彈射擊等威脅活動，是高度挑釁臺海區域海、空情勢安全的行為，在中共不斷擴張軍事威脅的嚴峻情勢下，國軍均能妥適應處，確保國家安全與區域穩定。

立法院外交及國防委員會昨日邀請國防部、外交部、國安局及海洋委員會，進行「中共近期對臺軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」專案報告，並備質詢。分別針對國軍應處作為、國際社會反應、軍事威脅分析及海巡執法作為等進行說明。

國防部作戰及計畫參謀次長連志威中將指出，中共日前以美國對臺軍售為由，自去年12月29至31日，在臺海周邊進行「對臺針對性軍演」，期間派遣主、輔戰機及無人機累計210架次，其中多次逾越海峽中線，也出動共艦17艘、海警船8艘進入我應變區及鄰接區，更實施實彈射擊演習，軍事恫嚇意味濃厚；同時結合法律戰、心理戰及認知作戰，動搖我國社會民心。

整合能量併航監控 嚴防「由演轉戰」

連志威說明，國軍於事前即掌握關鍵預警徵候，完成威脅評估並策定應處作為；演習期間立即開設應變中心，啟動「立即備戰操演」，派遣三軍兵力應對，並整合海巡署能量併航監控，防空飛彈部隊亦全程掌握實彈射擊動態，嚴防共軍「由演轉戰」。

顧部長提到，中共威脅日趨嚴峻，必須強化自我防衛能力，應對灰色地帶侵擾及全面入侵的準備；國軍將運用聯合情監偵手段預警，並隨時檢討突發狀況處置規定，同時針對此次軍演進行AAR，以應對未來更嚴峻的挑戰；也期望透過特別條例快速籌備戰力，滿足防衛作戰需求。另針對立委關切國防部發展「臺灣之盾」的進度，顧部長說明，目前有成立專案辦公室，目標就是要整合現有自製跟外購以及未來可能取得的部分，規劃用自動化C5ISR系統結合AI技術，鏈結各式雷達，融匯為各式武器的擊殺網，建構全方位多層式的整體飛彈防禦系統，整體規劃能公開時會再跟各界說明。

在戰略溝通方面，連志威表示，中共行徑已違反《聯合國憲章》之「不得使用威脅或武力」原則，國防部也透過多元管道對內、對外說明國軍應處作為，展現守護主權的決心；並強調，國軍持續強化聯合作戰訓練，以具備全時「高戰備」為目標，堅定守護國家安全與區域穩定。

加強情資交換 共維區域和平

外交部政務次長陳明祺指出，中共去年底在臺海周邊實施針對性軍演，外交部第一時間啟動應變機制，3度發布新聞稿嚴正譴責中共挑釁行徑，並積極向理念相近國家及邦交國行政及立法部門溝通，分別有美、日、英、法、德等17國行政部門及歐盟對外事務部（EEAS）表態支持臺海和平穩定，另有17國立法部門、歐洲議會及「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發聲回應。

陳明祺進一步分析，印太地區多國與歐洲國家接連為我發聲，顯示國際社會對區域安全及共同利益的重視。未來將持續與友盟深化合作、加強情資交換，反制中共對臺施壓，共同維護區域和平穩定。

國安局副局長簡華慶中將接續分析中共軍演動機時指出，中共除欲反制國際民主友盟挺臺外，亦在轉移其內部經濟疲弱與社會風險壓力，並刻意藉「9．3」閱兵渲染核威懾，及吹捧新式船艦戰力等，對外宣示軍力未受肅貪影響。

針對複合式威脅，簡華慶分析，中共軍演期間操作軍事、灰帶施壓與認知作戰，透過劃設禁航區、實彈射擊及官媒宣傳，營造對臺恫嚇效果；同時大量運用AI生成影音、網軍帳號與國際外宣，擴大爭議訊息操作，企圖削弱國人自我防衛信心。中共亦同步加大網路攻擊力道，演習首日對我政府機構資安侵擾逾200萬次。該局將持續加強友盟情報合作，襄助政府決策及應變。

軍演期間海上執法情形，海巡署副署長謝慶欽說明，中共海警於軍演期間，以「綜合執法巡查」為名，部署13艘艦船於臺灣周邊限制水域進行多點、跨域連動壓迫；中共更首度將禁航區劃入我領海基線內，並進入我限制水域及馬祖、烏坵之禁止水域，企圖以灰色地帶手段否定我方管轄權並侵害國家主權。

謝慶欽進一步說明，海巡署在第一時間成立應變中心，調度艦艇對應侵擾，並在中共實施火箭彈射擊期間，確保海域商貨輪與漁船維持航行與作業正常；並同步與美、日、菲等國聯絡官建立24小時聯繫窗口，即時分享情資以掌握國際情勢。該署將持續協同國防部，防範中共封鎖臺灣海上運輸，全力確保海域安全與國家主權。

