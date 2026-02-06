顧部長：今年教召全面實施14天 厚植戰力

記者陳彥陵／臺北報導

國防部長顧立雄表示，共機艦不斷擾臺，形塑「臺海內海化」的假象，企圖對我認知作戰；國軍加強訓練同時，也會導入AI與新興科技因應。此外，為強化整體戰力，今年「漢光42號實兵演習」維持10天9夜，聚焦分散式指管、預想殲敵區作戰等演練；今年教召也取消5至7天舊制，全面實施14天訓期，厚植後備動員戰力。

顧部長日前向媒體說明國軍整體建軍備戰現況時指出，114年間，共機逾越海峽中線並進入我西南及東部空域達3764架次，較前一年增加約23%；共軍各型作戰艦進入我應變區達2640艘次，較去年增加7%。同時，中共也在外離島禁限制水域及海峽中線周邊執法巡查，企圖形塑「臺海內海化」假象，並運用資安威脅，從多面向進行認知作戰與統戰滲透。

顧部長說明，為因應敵情挑戰，國軍持續精實聯合作戰能力與後勤支援等，並推動訓練改革，提升各級部隊高戰備能力。去年已完成立即備戰操演與軍種戰術總驗收等多項戰演訓，今年則規劃執行立即備戰操演、聯合防禦操演、漢光演習及各軍種聯合對抗演練等。

顧部長進一步說明，「漢光42號實兵演習」維持10天9夜，聚焦分散式指管作業、預想殲敵區作戰、戰場經營、留滯作戰執行效能及無人機防處與人力動員演練，結合縣市政府執行「2026城鎮韌性演習」等課目，演習全程採「實兵、實地、實時、實裝、實況」方式推動，逐步落實「實戰化訓練」要求。

訓練改革方面，顧部長指出，陸軍各部隊今年將開始執行新式兵科基地訓練，汲取美軍訓測經驗與模式，區分前置訓練、戰術及戰力鑑測等3階段，結合作戰進程與計畫，由以往5天4夜的戰術測驗，改為10天9夜、24小時連續對抗，驗證地面部隊協同作戰能力，同時磨練官兵作戰意志與戰場抗壓能力。

顧部長提到，以1年期義務役為主編成的步兵營，今年將配合聯兵584旅進訓三軍聯合火力實彈測考，置重點在陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合拘束打擊能力。另教育召集方面，今年開始全面實施14天教召，取消5至7天的教召，以優先常備部隊編實動員，來實施後備擴編動員，讓常備部隊原兵歸原位，讓專長相符，驗證快速恢復戰力。

在重要戰力籌建方面，顧部長表示，國防部現階段以不對稱戰力、防衛韌性、後備戰力與灰帶應處能力為重點，提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性」特別預算，以及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例，可快速提升國土防衛韌性，裝備部分則採「國內自製」與「軍、商購」併行機制，確保盡速獲得可恃戰力。

對美軍購部分，美國政府為改善軍售效率提出多項方案，例如修訂武器出口管制法，讓臺灣享有跟北約plus成員國同等軍售待遇，有助於加速對臺軍售行政程序；今年的年度總預算若順利通過，M1A2T戰車今年可以全數解繳，也包含海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、ALTIUS-600M無人機、MQ-9B無人機、彈簧刀300無人機、MS-110偵照莢艙、火山布雷系統及第3代陸區系統等，都會在今年陸續分批交運。

此外，顧部長表示，國防部也關注新興科技在軍事上的應用，國防部的國防創新小組（DIU）積極探尋民間成熟產品及創新技術，去年共舉辦117場次商情交流。今年將執行衛星影像AI自動辨識系統、擴增實境智慧作戰系統及智慧化倉儲管理等3項原型開發作業，以及繫留型無人機等現貨測試，並循研發補助作業，推動及促進民間產業發展。

顧部長指出，因應AI快速崛起，去年10月成立人工智慧專案辦公室，導入具有AI功能技術，建立數位資料管理制度與標準，確保資料正確性、一致性及可用性，以擴大服務運用、奠定智慧技術的基礎環境，資料治理、數位治理是基本功，以奠定引進、強化AI治理能力，加速國軍現代化進程。