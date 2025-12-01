顧部長：優化加給制度 提高官兵留營意願

記者陳彥陵／臺北報導

國防部長顧立雄昨日表示，提高官兵待遇福利一直是國防部努力推動的工作，考量敵情威脅變化、防衛作戰需求及勤務專業特性與繁重程度等因素，持續整體檢討修正各項勤務加給，以增加志願役人員留營意願，穩固國防戰力。

完善薪資待遇結構 穩固國防戰力

顧部長昨日上午赴立法院外交及國防委員會進行「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」專案報告，並由資源規劃司司長藍靜婷針對軍人薪資待遇結構、歷年調整情形、114年執行成果與未來調整規劃實施報告，期透過薪資合理調整，兼顧戰訓工作與官兵照顧，穩固國防戰力。

藍靜婷表示，國防部自民國104年至113年間，已完成10項加給增（修）訂，涵蓋地域、戰鬥部隊、網路戰、戰航管、電偵、三軍儀隊、空降特戰及軍法等多類別，以兼顧不同勤務風險與專業需求。其中，戰鬥部隊加給更因應募兵制推動，歷經8次調整，迄今支領官兵占全軍人數比例約57%。

5項調整方案 促高專人才長留久用

藍靜婷表示，受少子化趨勢影響，為使志願役軍人長留久用並吸引青年投身軍旅，國防部自今年起推出5項加給調整方案，均獲行政院核定生效實施；志願役勤務加給自4月1日起，全面提高為13000至15000元；第一類型戰鬥部隊加給上調至12000元、第二類型調至7000元。

另外，行政院核定於6至7月間生效調整，網路戰加給調增專家級10000元，並將專家級、菁英級可支領人數比例，由15%提高至30%；戰航管加給調高至5100至11200元；電偵加給則調增為4100至13600元，以鼓勵高專人才長留久用。藍靜婷指出，截至今年10月，志願役現員較去年成長逾2000人，可見待遇調升政策已顯現成效。

有關未來調整規劃，藍靜婷指出，國防部於8至10月間向行政院送審多項加給方案，包括戰鬥部隊加給納入無人機及火力部隊，支領第一、二類型戰鬥加給；陸、海軍飛行部隊機務人員，防空戒護部隊及資訊通信聯隊從事戰鬥支援任務，亦符合戰鬥部隊定義，列為第二類型戰鬥部隊加給對象；資通電軍所屬通資站臺也納入戰航管加給範圍；另考量軍事安全總隊鞏固內部安全任務繁重艱困，新增反情報勤務加給；士官制度則同步研議士官督導長分級制度，並據此檢討各項加給，鼓勵士官勇於向上派職。