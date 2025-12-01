顧部長：加速完備多域拒止 嚇阻中共軍事威脅
記者陳彥陵／臺北報導
國防部長顧立雄昨日表示，軍購項目已和美方初步完成協調，凡有助防空能力、指揮管制決策系統提升之項目，都是未來籌購潛在目標。另因應中共軍事威脅，目前迫切需要加速完備多域拒止能力與建構多層次嚇阻戰力，透過特別預算編列一次性配賦，可集中資源穩定發展，助益建軍備戰。
顧部長昨日赴立法院專案報告，並於會前受訪，針對外界關切的軍購及海鯤號測試等議題進行說明。
顧部長表示，軍購項目已與美方初步完成協調，但相關細節、案項等，在美方尚未知會美國國會前，國防部不會公開說明。他指出，軍購、委製或商購是針對敵情威脅、科技趨勢擬定，其中，「臺灣之盾」的概念是提升防空系統能力，藉有效透過人工智慧（AI）輔助整合感知系統提高攔截率，增加重層攔截網是整體防空目標。
此外，針對各界關切特別預算的必要性，顧部長表示，考量中共「由訓轉演、由演轉戰」預警時間已縮短，當前迫切需要加速完備多域拒止能力與建構多層次嚇阻戰力，透過編列預算作一次性配賦，能集中資源穩定發展，加速籌獲所需戰力。
另針對海鯤號實施浮航測試未裝設船錨部分，顧部長說，安全是首要考量，每次海測均會完整逐項評估，並制定安全規範、風險管理應處，符合安全條件才會安排海測；強調測試過程是經評估主、備動力系統正常，且一旁有拖船警戒、戒護兵力全程支援下進行，錨具在此次浮航測試並非必要條件，後續完成錨機調教後回裝，會再行測試下錨、起錨功能。
