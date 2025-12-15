顧部長：國軍火藥原物料採購 國防部資格審認、驗收制度完整

記者葉軒瑜／臺北報導

國防部長顧立雄昨日赴立法院外交及國防委員會專案報告「國軍各類型火藥原物料購案廠商資格標準訂定及審認作法」時指出，火藥原物料屬國防軍備重要物資，考量國內目前尚無產製能量，相關採購均須仰賴進口，國防部已建立完整廠商資格審認與履約管控機制，確保採購來源、品質與國家安全無虞。

廠商提供資料及品質均落實查驗

顧部長昨日在國防採購室主任趙中將陪同下，赴立院專案報告，並於會前受訪時表示，火藥原物料為國防軍備重要物資，鑑於國內廠商目前無產製能量，迄今採購方式，廠商均以進口方式供貨，國防部於履約交貨時，均落實查驗廠商提供輸出許可證明、原廠文件，並嚴格執行交貨品質查證，以確保獲得來源及品質無虞。

顧部長指出，烏俄戰爭後，火藥原物料受當地政府嚴格管制，均以提供當地為優先，取得並不容易，再加上我國處境特殊，相關物資取得本來就不容易，因此國防部廣徵商源，讓所有有能力的廠商都能夠進來，但進來的當下就會衡量有沒有辦法履約。

顧部長進一步指出，所有願意參與國防工業的廠商，以及有能力取得國防部需要的、重要的原物料廠商，都持續地為國家安全努力；強調國防部經得起檢驗，呼籲各界如果一再用一些誇大不實的指控，讓我國要取得的重要戰備物資更加困難，使得戰備準備無法進一步落實，傷害到國家安全，是不願意看到的。

趙主任後續於外委會實施專案報告時指出，清查近5年（110至114年）火藥原物料採購案件計有「105公厘高爆戰防曳光彈發射藥」、「B炸藥」、「班乃特傳火藥條等3項」等6案，相關品項均為國內廠商無法產製項目，採購方式均依《政府採購法》規定，採公開招標「內購外貨」方式辦理，並將廠商資格訂為須具備合法設立或登記證明、國際貿易營業項目及納稅證明等一般資格，以廣徵商源並鼓勵國內廠商參與國防產業。

針對「RDX海掃更」等火藥原物料購案，趙主任表示，採購前已由軍備局第205廠公開徵求國內商源，確認仍須以進口現貨供應，依循既有採購實務訂定廠商資格。同時，為確保投標與履約誠信，招標文件明定押標金為預算金額3％（新臺幣2474萬元），並要求得標廠商於決標後18日內繳交履約保證金5％（新臺幣4123萬元），以維護採購公正與契約履行。

必要時反向查證 防杜紅色供應鏈風險

趙主任強調，在資格審認與國安把關方面，投標文件將逐項審查其合法性、完整性及證明文件真實性，必要時進行反向查證，並明確規範禁止中國大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及在臺陸資廠商參與投標，以防杜紅色供應鏈風險。

趙主任進一步指出，廠商履約期間須於決標後180日內取得外國政府或授權機構核發之輸出許可證明，並依規定完成進口同意文件；交貨時須檢附品質保證書、產地證明及原廠製造證明，經軍備局第205廠會同查驗，必要時實施反向查證。貨品送達後，將由火工專業人員依美軍標準實施物、化性檢驗，合格後始得結案付款，不合格即退貨處理。

此外，針對立委提問「CL-20型高能火炸藥」未來規劃及運用，國家中山科學研究院長李中將指出，CL-20已與國內化工廠合作生產不具危險性的前驅物質，後續精煉則由中科院執行；另中科院所研製的快奇攻擊型自殺無人艇，今年測試便搭載CL-20增加爆炸效能，初步規劃CL-20將運用於國軍所有自製攻擊載具上，包括無人艇、無人機，以發揮攻擊效益。

顧部長強調，國防部已建立完整廠商資格審認與履約管控機制，確保採購來源、品質與國家安全無虞。（記者葉軒瑜攝）